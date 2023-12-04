النجاة الخيرية انضمام غالب العصيمي إلى فريق العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار دورها الرائد في العمل الخيري والإنساني، واهتمامها البالغ بتطويره من خلال خطتها الاستراتيجية الرامية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الفاعلة، أعلنت «النجاة الخيرية» عن ضم أحد القامات الكويتية الرائدة والخبيرة في المجالين الإعلامي والتربوي إلى فريق خبرائها وإدارتها العليا د.غالب العصيمي ليكون ضمن فريق العمل لديها، للاستفادة من خبراته المتراكمة في هذه المجالات.
وأكدت الجمعية حرصها على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة من خلال سعيها لتطوير الموارد البشرية لديها بما يتواكب مع رؤية كويت 2035، الأمر الذي يتطلب ضم الكفاءات والخبرات الفاعلة، وهو هدف استراتيجي من أهداف توطين العمل الخيري للجمعية وفق توجه الدولة.
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