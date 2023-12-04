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النجاة الخيرية انضمام غالب العصيمي إلى فريق العمل

12/4/2023 4:50:53 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار دورها الرائد في العمل الخيري والإنساني، واهتمامها البالغ بتطويره من خلال خطتها الاستراتيجية الرامية لاستقطاب الكفاءات الوطنية الفاعلة، أعلنت «النجاة الخيرية» عن ضم أحد القامات الكويتية الرائدة والخبيرة في المجالين الإعلامي والتربوي إلى فريق خبرائها وإدارتها العليا د.غالب العصيمي ليكون ضمن فريق العمل لديها، للاستفادة من خبراته المتراكمة في هذه المجالات.
وأكدت الجمعية حرصها على تنفيذ مبادرات التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية جماعية مشتركة من خلال سعيها لتطوير الموارد البشرية لديها بما يتواكب مع رؤية كويت 2035، الأمر الذي يتطلب ضم الكفاءات والخبرات الفاعلة، وهو هدف استراتيجي من أهداف توطين العمل الخيري للجمعية وفق توجه الدولة.

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