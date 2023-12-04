(MENAFN
- Al-Anbaa)
شروط التسجيل للتوظيف الحكومي الآن: اشتراط مرور سنة في 15 الجاري لحاملي الثانوية وأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة
والقطاع
العسكري
مريم بندق
قالت مصادر لـ " الأنباء" ، إنه لا يوجد مستشارون غير كويتيين في ديوان الخدمة المدنية ، مشددا على أن كل القرارات والتعاميم الصادرة من الديوان تدرس و تناقش وتبحث وتعتمد من قياديين كويتيين على علم
وكفاءة
وخبرة
.
في سياق متصل قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن المواطنين الموظفين في الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية بدون أي مزايا مالية من الحكومة مثل دعم العمالة وغيرها ولا يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية. وشدد على أنه توجد ضوابط لعمل الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويجب عليهم الامتثال للأنظمة المحددة في عملهم مع القطاع الحكومي، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب التصرفات المتعارضة مع مصالح القطاع الحكومي، وهناك شروط معينة قبل أن يعملوا في القطاع الخاص تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح. ولفت إلى أن مجلس الخدمة المدنية يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
هذا ، و علمت " الأنباء" أنه يتم حاليا تسجيل الأعزب والمتزوج المستقيلين من القطاع الخاص فوراً للتوظيف الحكومي. وأما المستقيلون من الحكومة والقطاع العسكري " الداخلية و الدفاع و الحرس الوطني " من حاملي الثانوية العامة وأقل فيشترط مرور سنة في 15 الجاري . من الأهمية ذكر أن آخر موعد للتسجيل للتوظيف في المرحلة الحالية ال 85 تاريخ
15
الجاري.
لا مستشارين غير كويتيين في "الديوان"
قالت مصادر لـ " الأنباء" ، إنه لا يوجد مستشارون غير كويتيين في ديوان الخدمة المدنية ، مشددا على أن كل القرارات والتعاميم الصادرة من الديوان تدرس و تناقش وتبحث وتعتمد من قياديين كويتيين على علم
وكفاءة
وخبرة
.
المواطنون الموظفون في «الحكومة» صباحاً الراغبون بالعمل في «الخاص» لا يحتاجون إلى موافقة «الخدمة المدنية»
قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن المواطنين الموظفين في الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية بدون أي مزايا مالية من الحكومة مثل دعم العمالة وغيرها ولا يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وشدد على أنه توجد ضوابط لعمل الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويجب عليهم الامتثال للأنظمة المحددة في عملهم مع القطاع الحكومي، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب التصرفات المتعارضة مع مصالح القطاع الحكومي، وهناك شروط معينة قبل أن يعملوا في القطاع الخاص تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح.
ولفت إلى أن مجلس الخدمة المدنية يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.
شروط التسجيل للتوظيف الحكومي الآن : اشتراط مرور سنة في 15 الجاري لحاملي الثانوية وأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة والقطاع العسكري
علمت " الأنباء" أنه يتم حاليا تسجيل الأعزب والمتزوج المستقيلين من القطاع الخاص فوراً للتوظيف الحكومي.
وأما المستقيلون من الحكومة والقطاع العسكري " الداخلية و الدفاع و الحرس الوطني " من حاملي الثانوية العامة وأقل فيشترط مرور سنة في 15 الجاري .
من الأهمية ذكر أن آخر موعد للتسجيل للتوظيف في المرحلة الحالية ال 85 تاريخ
15
الجاري.
MENAFN04122023000130011022ID1107530348
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