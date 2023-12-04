شروط التسجيل للتوظيف الحكومي الآن: اشتراط مرور سنة في 15 الجاري لحاملي الثانوية وأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة

والقطاع

العسكري

مريم بندق

قالت مصادر لـ " الأنباء" ، إنه لا يوجد مستشارون غير كويتيين في ديوان الخدمة المدنية ، مشددا على أن كل القرارات والتعاميم الصادرة من الديوان تدرس و تناقش وتبحث وتعتمد من قياديين كويتيين على علم

وكفاءة

وخبرة

.

في سياق متصل قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن المواطنين الموظفين في الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية بدون أي مزايا مالية من الحكومة مثل دعم العمالة وغيرها ولا يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية. وشدد على أنه توجد ضوابط لعمل الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويجب عليهم الامتثال للأنظمة المحددة في عملهم مع القطاع الحكومي، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب التصرفات المتعارضة مع مصالح القطاع الحكومي، وهناك شروط معينة قبل أن يعملوا في القطاع الخاص تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح. ولفت إلى أن مجلس الخدمة المدنية يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

هذا ، و علمت " الأنباء" أنه يتم حاليا تسجيل الأعزب والمتزوج المستقيلين من القطاع الخاص فوراً للتوظيف الحكومي. وأما المستقيلون من الحكومة والقطاع العسكري " الداخلية و الدفاع و الحرس الوطني " من حاملي الثانوية العامة وأقل فيشترط مرور سنة في 15 الجاري . من الأهمية ذكر أن آخر موعد للتسجيل للتوظيف في المرحلة الحالية ال 85 تاريخ

15

الجاري.

لا مستشارين غير كويتيين في "الديوان"





قالت مصادر لـ " الأنباء" ، إنه لا يوجد مستشارون غير كويتيين في ديوان الخدمة المدنية ، مشددا على أن كل القرارات والتعاميم الصادرة من الديوان تدرس و تناقش وتبحث وتعتمد من قياديين كويتيين على علم

وكفاءة

وخبرة

.





المواطنون الموظفون في «الحكومة» صباحاً الراغبون بالعمل في «الخاص» لا يحتاجون إلى موافقة «الخدمة المدنية»



قال مصدر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن المواطنين الموظفين في الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية يستطيعون العمل في القطاع الخاص وذلك بعد مواعيد العمل الرسمية بدون أي مزايا مالية من الحكومة مثل دعم العمالة وغيرها ولا يتطلب الأمر الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية.

وشدد على أنه توجد ضوابط لعمل الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ويجب عليهم الامتثال للأنظمة المحددة في عملهم مع القطاع الحكومي، والحفاظ على سرية المعلومات، وتجنب التصرفات المتعارضة مع مصالح القطاع الحكومي، وهناك شروط معينة قبل أن يعملوا في القطاع الخاص تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح.

ولفت إلى أن مجلس الخدمة المدنية يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو مكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.





شروط التسجيل للتوظيف الحكومي الآن : اشتراط مرور سنة في 15 الجاري لحاملي الثانوية وأقل دون تدريب المستقيلين من الحكومة والقطاع العسكري





علمت " الأنباء" أنه يتم حاليا تسجيل الأعزب والمتزوج المستقيلين من القطاع الخاص فوراً للتوظيف الحكومي.

وأما المستقيلون من الحكومة والقطاع العسكري " الداخلية و الدفاع و الحرس الوطني " من حاملي الثانوية العامة وأقل فيشترط مرور سنة في 15 الجاري .

من الأهمية ذكر أن آخر موعد للتسجيل للتوظيف في المرحلة الحالية ال 85 تاريخ

15

الجاري.