-->

Monday, 04 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلة الكويت تحتفي بذكرى إصدار العربي

12/4/2023 4:50:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت مجلة «الكويت» في عددها الصادر لشهر ديسمبر الجاري بذكرى الإصدار الأول لمجلة «العربي» كأحد أهم الإصدارات الثقافية الكويتية بعنوان «منارة للأدب وحاضنة للعرب».
وتناول العدد كذلك إصدار الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» والدور البارز خلال مسيرتها إضافة إلى استعراض جانب مهم من جوانب دعم الكويت للحق الفلسطيني من خلال حضور القضية الفلسطينية في الشعر الكويتي.
وفي الشأن الثقافي وفعالياته يغطي هذا العدد الدورة الـ 46 من معرض الكويت الدولي للكتاب الحدث الثقافي الأكبر في البلاد الذي أقيمت فعالياته من 22 نوفمبر الماضي حتى السبت.
وضم العدد مجموعة من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية منها التنظيم الأدبي في الكويت والمؤسسات القائمة على رعاية الثقافة ونشرها.
كما تطرق إلى المسرح وكواليسه مستعرضا الحضور اللافت للمسرح المحلي خلال الشهور الأخيرة إضافة إلى قضية مفهوم الأمن بشكل عام والغاية التي يتوخاها مبدأ الأمن القانوني وتأثير غيابه على مختلف جوانب الحياة.

MENAFN04122023000130011022ID1107530347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث