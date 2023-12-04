مجلة الكويت تحتفي بذكرى إصدار العربي

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفت مجلة «الكويت» في عددها الصادر لشهر ديسمبر الجاري بذكرى الإصدار الأول لمجلة «العربي» كأحد أهم الإصدارات الثقافية الكويتية بعنوان «منارة للأدب وحاضنة للعرب».
وتناول العدد كذلك إصدار الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» والدور البارز خلال مسيرتها إضافة إلى استعراض جانب مهم من جوانب دعم الكويت للحق الفلسطيني من خلال حضور القضية الفلسطينية في الشعر الكويتي.
وفي الشأن الثقافي وفعالياته يغطي هذا العدد الدورة الـ 46 من معرض الكويت الدولي للكتاب الحدث الثقافي الأكبر في البلاد الذي أقيمت فعالياته من 22 نوفمبر الماضي حتى السبت.
وضم العدد مجموعة من الموضوعات والمقالات الأدبية والثقافية منها التنظيم الأدبي في الكويت والمؤسسات القائمة على رعاية الثقافة ونشرها.
كما تطرق إلى المسرح وكواليسه مستعرضا الحضور اللافت للمسرح المحلي خلال الشهور الأخيرة إضافة إلى قضية مفهوم الأمن بشكل عام والغاية التي يتوخاها مبدأ الأمن القانوني وتأثير غيابه على مختلف جوانب الحياة.
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