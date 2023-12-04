الهيئة الخيرية افتتحت قرية التآخي 4 في تشاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) افتتحت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية أمس قرية «التآخي 4» في ولاية حجر لميس بجمهورية تشاد لإيواء الأسر المحتاجة بالتعاون مع فريقها التطوعي «التآخي»، وذلك في إطار تدخلاتها الإنسانية والتنموية بقارة أفريقيا. وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصال المؤسسي بالهيئة إبراهيم البدر، في تصريح صحافي عقب افتتاح القرية، إن هذا المشروع ينطلق من خلال الرؤية الاستراتيجية للهيئة الخيرية 2022-2026 التي تهدف لبناء الإنسان وتمكينه ليكون قادرا على إحداث الأثر الإيجابي في مجتمعه.= وذكر البدر أن القرية تتألف من 74 منزلا على مساحة 10 هكتارات تم تجهيزها بكل ما يلزم لتأمين حياة كريمة للمستفيدين، موضحا أن القرية تضم بنية تحتية بجودة عالية ومسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم ومجمع مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وبين أن القرية مجهزة بمركز للتدريب المهني ومستوصف صحي ودكاكين وقفية إضافة إلى بئر ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وشبكة توزيع مياه لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمستفيدين من مرافقها والبالغ عددهم 4 آلاف مستفيد.
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