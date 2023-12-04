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الهيئة الخيرية افتتحت قرية التآخي 4 في تشاد

12/4/2023 4:50:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتحت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية أمس قرية «التآخي 4» في ولاية حجر لميس بجمهورية تشاد لإيواء الأسر المحتاجة بالتعاون مع فريقها التطوعي «التآخي»، وذلك في إطار تدخلاتها الإنسانية والتنموية بقارة أفريقيا. وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصال المؤسسي بالهيئة إبراهيم البدر، في تصريح صحافي عقب افتتاح القرية، إن هذا المشروع ينطلق من خلال الرؤية الاستراتيجية للهيئة الخيرية 2022-2026 التي تهدف لبناء الإنسان وتمكينه ليكون قادرا على إحداث الأثر الإيجابي في مجتمعه.= وذكر البدر أن القرية تتألف من 74 منزلا على مساحة 10 هكتارات تم تجهيزها بكل ما يلزم لتأمين حياة كريمة للمستفيدين، موضحا أن القرية تضم بنية تحتية بجودة عالية ومسجدا ومركزا لتحفيظ القرآن الكريم ومجمع مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وبين أن القرية مجهزة بمركز للتدريب المهني ومستوصف صحي ودكاكين وقفية إضافة إلى بئر ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية وشبكة توزيع مياه لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمستفيدين من مرافقها والبالغ عددهم 4 آلاف مستفيد.

MENAFN04122023000130011022ID1107530346

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