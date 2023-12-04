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الطائرة الـ 32 من الجسر الجوي نقلت مساعدات لتوسعة مستشفى الكويت بغزة

12/4/2023 4:50:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت صباح أمس الأحد الطائرة الإغاثية الـ32 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش الدولي لإغاثة الأشقاء في غزة وعلى متنها مجموعة من الخيام خصص جزء منها لتوسعة ومساندة مستشفى الكويت التخصصي التابع لجمعية الرحمة العالمية والجزء الآخر لإيواء الأهالي ممن فقدوا منازلهم.
وقال عضو لجنة إغاثة غزة في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم لـ «كونا» قبيل الإقلاع إنه وبعد ورود تقارير خاصة متعلقة بضرورة الاستعجال بتوسعة مستشفى الكويت التابع للجمعية في قطاع غزة جراء تزايد اعداد الجرحى تم تخصيص 500 خيمة، تم ارسال 140 خيمة منها في رحلة امس كدفعة أولى بالتنسيق مع الخارجية الكويتية فيما سيتم إرسال بقية الخيام لاحقا.
وبين أن الجمعية خصصت من بين المواد والمستلزمات ما يتجاوز 6000 خيمة بهدف مجابهة فصل الشتاء لمن فقدوا منازلهم من الأشقاء في قطاع غزة.

MENAFN04122023000130011022ID1107530345

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