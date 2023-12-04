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بالفيديو السفير المصري لـ الأنباء بدء عملية فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق

12/4/2023 4:50:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتم أمس تصويت المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية والتي استمرت على مدى 3 أيام وسط حضور كبير من الناخبين.
وقال السفير المصري أسامة شلتوت في تصريحات لـ «الأنباء» ان عملية فرز الأصوات ستبدأ فور إغلاق صناديق الانتخابات وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
واشاد السفير شلتوت بالمشاركة الايجابية الكبيرة من ابناء الجالية المصرية في الكويت ومدى وعيهم بممارسة حقهم الدستوري لانتخاب رئيس مصر القادم.
وأكد شلتوت أن الجالية المصرية في الكويت تتميز دائما بأنها في طليعة الجاليات المصرية على مستوى العالم في المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأشاد السفير شلتوت بما شهدته الأيام الثلاثة من العملية الانتخابية من توافد اعداد كبيرة من أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم، مؤكدا انهم ضربوا أروع الصور للمواطن المصري الحريص على مستقبل وطنه وقدموا صورة مشرفة أمام العالم أجمع بمدى حب المصري لوطنه ودعمه لجهود التنمية التي انطلقت في مختلف ربوع مصر.
وشدد السفير شلتوت على ان المصريين في الكويت قدموا مظهرا حضاريا متميزا بتوافد اعداد كبيرة من ابناء الجالية المصرية وانتظارهم اكثر من نصف ساعة قبل بدء عملية التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار ربان السفينة خلال السنوات القادمة وعبور مصر إلى بر الأمان.
واكد السفير المصري ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب تكاتف جميع ابنائها سواء كدول أو كشعوب لتجاوز تلك الظروف الصعبة.
وفي ختام تصريحاته جدد السفير المصري أسامة شلتوت الشكر لحكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية والداخلية والهلال الأحمر الكويتي وتقديم جميع التسهيلات لإجراء العملية الانتخابية بكل يسر.
مستقبل الوطن
ومن جانبها، أشادت القنصل العام السفيرة د.هبة زكي في تصريحات لـ «الأنباء» بالمشاركة الكبيرة من أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت ومدى وعيهم وارتباطهم بوطنهم في جميع الامور التي تهم مستقبل مصر.
وأعربت السفيرة د.هبة زكي عن سعادتها بمشاركة اعداد كبيرة من الأسر من أجل تحفيز الأبناء الصغار على الحضور لتنمية الروح الوطنية لديهم.
وثمنت السفيرة د.هبة زكي المشاركة المتميزة للمرأة المصرية في الكويت مؤكدة أنها دائما في مقدمة الصفوف في العملية الانتخابية.
وأشادت السفيرة د.هبة زكي بجميع الزملاء من الديبلوماسيين وموظفي السفارة والقنصليـــــة وأطقم الدعم المشاركة من القاهرة الذين كان لهم الدور الأكبر في إنجاح العملية الانتخابية وكذلك الدعم الكبير من الهيئة الوطنية للانتخابات لإنجاز عملية التصويت في اسرع وقت. كما ثمنت الدعم اللامحدود من الجانب الكويتي من وزارات الخارجية والداخلية والصحة اضافة الي الهلال الأحمر الكويتي.
دعم جهود التنمية
ومن جانبه، قال مندوب حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت م.أحمد الروبي إن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت حضورا كبيرا من جانب الناخبين على مدى 3 أيام المخصصة للتصويت، مشيدا بالروح الوطنية الايجابية والأداء المشرف لأبناء الجالية المصرية وظهورهم بالمظهر الحضاري الذي يليق بمصر دولة وشعبا.
واكد الروبي ان الشعب المصري وفيّ القلب منهم المصريون في الخارج وخاصة ابناء الجالية المصرية في الكويت يؤيدون جهود التنمية التي بدأها الرئيس السيسي والتي تتطلب تكاتف الجميع وراء الخطط الطموحة لبناء مصر الجديدة.
وأكد الروبي أن المصريين في الكويت يتميزون دائما بالمشاركة الايجابية في جميع الأحداث الوطنية.
وأشاد الروبي بجهود السفارة والقنصلية المصرية وعلى رأسها السفير أسامة شلتوت والقنصل العام السفيرة د.هبة زكي وجميع أركان السفارة والقنصلية وجميع موظفي السفارة والقنصلية الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاز هذا العرس الديموقراطي.
وأشاد في هذا الاطار بما بذله اعضاء حملة الرئيس في الكويت من جهود كبيرة لتسهيل أمور الناخبين.
كما اشاد الروبي بما قدمته الكويت قيادة وحكومة وشعبا من دعم ورعاية لأبناء الجالية المصرية وما قدمته الحكومة الكويتية من تسهيلات لإنجاز العملية الانتخابية.
واعرب عدد من المصريين في الكويت عن سعادتهم بالمشاركة الايجابية في هذا العرس الديمقراطي مؤكدين ان الانتخابات دائما فرصة حقيقية للتأكيد على ترابط ابناء الجالية بوطنهم الام وتعبير عن مشاركتهم في رسم مستقبل البلاد.
وأكدوا ان الرئيس السيسي بدأ مشوارا كبيرا لتنمية مصر ولابد من استكمال تلك الخطوات حتى تعبر بمصر إلى بر الأمان وتحقق التنمية والرخاء المنشود.

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