السفير الفيتنامي لـ الأنباء 5 5 مليارات دولار إجمالي حجم التبادل التجاري مع الكويت العام الماضي



18 مشروعاً للبنى التحتية في فيتنام موّلها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإجمالي 200 مليون دولار

الكويتيون يحصلون على التأشيرة «أونلاين» خلال 3 ـ 5 أيام عمل برسوم 25 دولاراً وأصدرنا 3000 تأشيرة في 2019

الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين على المستوى الوزاري ستعقد في الكويت العام المقبل

3.5 مليارات دولار إجمالي حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون لدينا إمكانات هائلة في قطاع الإنتاج الزراعي ونستطيع أن نكوّن شراكة مميزة مع الكويت في مجال الأمن الغذائي

أجرى الحوار: أسامة دياب

أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نجو ثوان ثانغ أن العلاقات الفيتنامية ـ الكويتية تتسم بالقوة والمتانة حيث إنها بنيت على أسس صلبة من الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، مشيرا إلى تطور العلاقات الثنائية على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، لافتا إلى أن الكويت بديبلوماسيتها الرائدة والمتوازنة تلعب دورا فريدا إقليميا ودوليا في حل الازمات وإحلال السلام. وأشار ثانغ ـ في لقاء خاص مع «الأنباء» ـ إلى وجود اكثر من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتشكل الإطار القانوني لها، موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد مول 18 مشروعا للبنى التحتية في فيتنام بإجمالي 200 مليون دولار، موضحا أن اجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليارات دولار العام الماضي، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون 3.5 مليارات دولار. وأوضح أن بلاده لديها إمكانات هائلة في قطاع الانتاج الزراعي وتستطيع أن تكون شراكة مميزة مع الكويت في مجال الأمن الغذائي، كاشفا عن أن الجولة القادمة من المشاورات السياسية بين البلدين على المستوى الوزاري ستعقد في الكويت العام القادم، وفي السطور التالية تفاصيل الحوار.

كيف تصف العلاقات الكويتية ـ الفيتنامية ماضيها وحاضرها وآفاقها المستقبلية؟

٭ العلاقات الفيتنامية ـ الكويتية تتسم بالقوة والمتانة حيث بنيت على أسس صلبة من الثقة والصداقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك. العلاقات الديبلوماسية بين البلدين بدأت في عام 1976 وكانت الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع فيتنام، وعلى مدار 47 عاما هي عمر العلاقات بين البلدين تتطور علاقاتنا الثنائية بشكل ملحوظ على كل الأصعدة ومختلف مجالات التعاون.

وقد ساهمت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ووضعت الأطر الملائمة لها، ومنها على سبيل المثال زيارة رئيس الوزراء الأسبق سمو الشيخ ناصر المحمد إلى فيتنام في عام 2007 وزيارة رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونغ إلى الكويت في عام 2009، حيث وقع الجانبان عددا من المعاهدات ومذكرات التفاهم بين البلدين تسير ابرز مجالات العلاقات الثنائية وتشكل الإطار القانوني لها. نسعى للبناء على العلاقات الثنائية القوية التي تجمعنا مع الكويت من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي لاسيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، وستعقد الجولة القادمة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في الكويت العام القادم، كما أن الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين البلدين التي يترأسها من الجانب الكويتي وزير المالية ومن الجانب الفيتنامي وزير التجارة نتوقع ان يعقد العام القادم.

كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ وما أبرز جهود السفارة لرفع معدلاته؟

٭ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليارات دولار في العام الماضي، 5 مليارات دولار منها منتجات ومشتقات نفطية وكيماوية تستوردها فيتنام بشكل رئيسي من الكويت، في حين تقدر الصادرات الفيتنامية إلى الكويت بـ 500 مليون دولار، معظمها من الفاكهة والتوابل والأرز والقهوة والمأكولات البحرية وأواني السيراميك والأثاث والمنتجات الجلدية وبعض الأجهزة الإلكترونية.

ماذا عن الاستثمارات الكويتية في فيتنام؟

٭ الاستثمارات الكويتية في فيتنام محدودة جدا، ولكن لدينا تعاون مميز مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي مول 18 مشروعا للبنى التحتية في فيتنام بإجمالي 200 مليون دولار ونثمن هذا الدعم عاليا والذي بدأ مع المشروع الأول في عام 1979. والعام القادم سيرسل الصندوق مجموعة من الطلاب الكويتيين إلى فيتنام لزيارة هذه المشاريع ومدى أهميتها للسكان.

إجمالي حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية المباشرة في فيتنام يبلغ 3.5 مليارات دولار لشركة البترول الكويتية في مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات نغي سون، إلا أن المصفاة قد واجهت العديد من الصعوبات خلال جائحة كورونا، ولكن الأمور الآن أخذة في التحسن وأصبح المشروع على الطريق الصحيح.

وعلى صعيد استثمارات القطاع الخاص صناعات الغانم لديها مشروع في جنوب البلاد، ممثل في شركة «كيربي ستيل» للحديد، والذي يصنع أجود أنواع الحديد بنحو 200 مليون دولار سنويا، إلا أنني لست راضيا عن حجم الاستثمارات وأرى أن هناك فرصة كبيرة لزيادة معدلاتها في ضوء الإمكانات التي يتمتع بها البلدان. ولذلك أدعو المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فيتنام بموقعها الاستراتيجي المميز والذي يشكل جسرا للتواصل بين دول عدة كالصين، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الفيتنامي آخذ في الازدهار، وهناك الكثير من الفرص الاستثمارية المميزة.

ما أبرز مجالات التعاون المحتملة والتي تسعون للترويج لها في الكويت؟

٭ أعتقد أن فيتنام بإمكاناتها تستطيع أن تكون شريكا موثوقا للكويت في العديد من المجالات مثل الأمن الغذائي حيث إن لدينا إمكانات هائلة في قطاع الزراعة لإنتاج الغذاء، ونستطيع أن نكون شراكة في هذا المجال الحيوي، لقد بدأ المستهلك الكويتي التعرف على جودة منتجاتنا الغذائية ويقبل عليها مثل الفاكهة والتوابل والأرز والقهوة والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى التجارة والاستثمار والتعاون الاكاديمي والتي تعتبر من القطاعات الواعدة، إلا أن العائق الوحيد الذي نسعى للتغلب عليه هو عدم وجود خط طيران مباشر بين البلدين.

ماذا عن جهود السفارة في الترويج لفيتنام كوجهة سياحية مميزة؟

٭ إن التبادل الشعبي بين الدولتين يعزز من التقارب ويوسع مساحة التفاهم بينهما، خصوصا أننا نشترك مع الكويتيين في القيم الآسيوية نفسها خصوصا في الانفتاح وقبول الآخر والترحيب بالضيف. وفيما يتعلق بالطعام بات لدينا الآن الكثير من المطاعم الحلال، ولدينا نحو 100 ألف مسلم في فيتنام، كما توجد لدينا مساجد في جميع أنحاء البلاد، ونسعى للترويج لفيتنام كوجهة سياحية مميزة تمتاز بتنوع طبيعي وحضاري وثقافي كبير، لدينا أكثر من 3000 كيلومتر شواطئ والعديد من المنتجعات والجبال لمحبي تسلق الجبال، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التاريخية.

الكويتيون يحصلون على التأشيرة اونلاين وتستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل برسوم 25 دولارا تسمح لحاملها للإقامة في فيتنام لمدة شهر، وفي عام 2019 اصدرنا حوالي 3000 تأشيرة للكويتيين.

كم عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسير العلاقات الثنائية بين البلدين؟

٭ لدينا أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرة تفاهم تغطي أكثر من 17 مجال من مجالات التعاون الثنائي وتسير العلاقات بين البلدين وتشكل الإطار القانوني لها، منها منع الازدواج الضريبي وإعفاء أصحاب الجوازات الديبلوماسية والخاصة من التأشيرة والتعاون الاكاديمي.

كيف ترى الدور الذي تلعبه الكويت في حل الأزمات وإحلال السلام؟

٭ الكويت تلعب دورا فريدا إقليميا ودوليا في حل الأزمات وإحلال السلام بديبلوماسيتها الرائدة والمتوازنة وعلى الصعيد السياسي نتعاون بشكل مميز ونتبادل الدعم معها في المحافل الدولية، كما أود أن أشيد بدور الكويت المميز على صعيد العمل الإنساني والذي هو محل احترام وتقدير المجتمع الدولي.

كيف ترى الأوضاع الصعبة والمعقدة في المنطقة؟

٭ المشهد السياسي في المنطقة في غاية التعقيد بالعديد من المناطق الساخنة والتي تؤثر على الأمن والأمان وتسبب في معاناة الناس، وأتمنى أن يعود الأمن والسلام إلى المنطقة وأن تنعم بالهدوء ومزيد من الاستقرار.

الديوانية ثقافة فريدة

أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نجو ثوان ثانغ أهمية الديوانية كثقافة فريدة وجسر من جسور التواصل في المجتمع الكويتي، موضحا أنه زار حوالي 60 ديوانية خلال شهر رمضان المبارك.

جالية صغيرة

أشار السفير نجو ثوان ثانغ إلى الجالية الفيتنامية في الكويت صغيرة ولكنها نوعية ومدربة، موضحا أن تعداد أبناء جاليته في الكويت كان 4000 مواطن قبل جائحة كورونا ولكن أغلبهم عاد لبلاده خلال الجائحة ولكنهم بدأوا في العودة بعد عودة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن تعداد الجالية يبلغ 500 شخص يعملون في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والخطوط الجوية الكويتية وقطاع الفنادق، بالإضافة إلى 8 طلاب فيتناميين يدرسون اللغة العربية في جامعة الكويت.

التبادل الثقافي

لفت السفير الفيتنامي إلى أهمية التبادل الثقافي بين البلدين والذي يسهم في تعزيز الفهم المشترك بين الشعبين، مشيرا إلى أن السفارة تولي التبادل الثقافي أهمية كبيرة من خلال جلب الفرق الموسيقية والفنية من فيتنام إلى الكويت، مشددا على أن للتبادل الثقافي أوجه عدة بخلاف الموسيقى والفنون، مبينا أن الطعام والقهوة الفيتنامية من أبرز تلك الأوجه، بالإضافة إلى الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في جامعة الكويت بموجب منحة حكومية.

المطبخ الكويتي

أشار السفير نجو ثوان ثانغ إلى أنه يعشق المطبخ الكويتي بأطباقه اللذيذة والمتنوعة وخصوصا مكبوس اللحم ومكبوس الدجاج، موضحا أن الطعام من ابرز عناصر التبادل الثقافي بين البلدين.