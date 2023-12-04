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تدوير وكلاء الشؤون العجمي لـ التنمية والرشيدي لـ التخطيط

12/4/2023 4:50:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز المطيري أن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أصدر عدة قرارات بإجراء تدوير على مستوى الوكلاء في وزارة الشؤون، حيث تم تكليف عبدالعزيز المطيري وكيلا مساعدا لقطاع الرعاية الاجتماعية الى جانب عمله وكيلا للوزارة بالتكليف، ونقل الوكيل المساعد لقطاع التنمية سالم الرشيدي إلى قطاع التخطيط والتطوير الإداري. وقال المطيري إن القرارات شملت تعيين د.خالد العجمي وكيلا مساعدا لقطاع التنمية الاجتماعية، مع إبقاء تكليف هبة الشمري وكيلا مساعدا للقطاع القانوني، ود.بدر العدواني وكيلا مساعدا للشؤون المالية والادارية. كما صدر قرار بتكليف مدير إدارة الرقابة والتفتيش أحمد الفريج وكيلا مساعدا للقطاع التعاوني.

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