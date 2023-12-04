انتخابات الرئاسة.. أطفال الجالية المصرية بالأردن شاهد عيان على اختيار مستقبل بلدهم

MENAFN - Youm7) عقب انتهاء أيام تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، كانت الظاهرة الأكثر وضوحا أن المرأة المصرية والشباب مشاركون بقوة خلال العرس الانتخابى خارج الحدود فى مقرات السفارات المصرية المنتشرة فى العالم.

ففي مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان وعلى أنغام الأغانى الوطنية الخالدة وبرفع العلم المصري، كانت عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في الأردن تسير في حالة من الفرحة والوطنية، بالإضافة إلى حالة التيسير والدقة والسهولة التي قدمتها كافة أفراد البعثة المصرية في الأردن وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

المرأة المصرية

منذ عام 2014 وما قبلها، كانت المرأة المصرية سيدة المشهد الانتخابي والمدافعة عن وطنها في كافة الأوقات والأزمات وخصوصا خلال الانتخابات الرئاسية مؤخرا، مما يدل على أن المرأة المصرية، والتي كان دائما يقال إنها نصف المجتمع ولكن الحقيقة التي أظهرتها مواقفها أثبتت أنها هي المجتمع والأسرة بأكملها؛ لأنها المثل والقدوة لأبنائها في حب الوطن.

وخلال أيام التصويت الثلاثة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، والتي انتهت أمس الأحد في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي للأردن، أظهرت المرأة المصرية المغتربة في الأردن حضورا كثيفا مؤكدا، عبر التصويت الأسرى، من خلال حضور الأسرة بأكملها إلى مركز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لاختيار مرشحهم الرئاسي لمدة 6 سنوات قادمة من عمر الدولة المصرية.

الشباب

لم تكن المرأة المصرية سيدة الموقف فقط داخل مقر السفارة المصرية بالأردن في التصويت للانتخابات الرئاسية، حيث كان الشباب ومن الجنسين الذكور والإناث، لهم الكلمة أيضا في عملية التصويت، حيث تحرك الشباب في أجواء وطنية- وخصوصا من طلاب وطالبات الدارسين في الجامعات الأردنية- في تجمعات كبيرة إلى مركز الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم للمرة الأولى، حيث بلغوا السن القانوني للإدلاء بصوتهم في الانتخابات.

الطالبة المصرية نهلة وهي في السنة الثالثة من كلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قالت إنها أول مرة تشارك في عملية انتخابية وسعيدة بأن تشارك لأول مرة في انتخاب رئيس الجمهورية لفترة قادمة من تاريخ مصر، في وقت خطير تمر به المنطقة.

وأضافت نهلة- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان- أنها وزملاءها تجمعوا وذهبوا سويا عقب انتهاء اليوم الدراسي إلى مقر السفارة المصرية بعمان وشاركوا في التصويت، معربة عن فخرها بهذا الدور الوطني والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية باعتبار ذلك واجبا وطنيا وحقا دستوريا.

الطالب المصري محمود، وهو من كفر الشيخ، وأيضا يدرس بكلية العلاج الطبيعي بإحدى الجامعات الأردنية، قال إن اليوم بالنسبة له مناسبة سعيدة وفريدة أيضا؛ لأنه لم يشارك من قبل في الانتخابات، مشيرا إلى أن تخصيص الهيئة الوطنية للانتخابات أيامًا للمصريين بالخارج للتصويت فهذا يدل على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها في الخارج.

وأضاف محمود، أنه حث زملاءه في الكلية والكليات الأخرى من الطلبة المصريين على المشاركة في الانتخابات بمقر السفارة بالأردن، مشددا على ضرورة أن يكون التواصل مستمرًا بين المصريين في الخارج والسفارات الخاصة بهم في كافة الأوقات والمناسبات؛ لأنها تمثل بيتهم في الغربة، معربا عن سعادته بهذه التجربة؛ لأنها تعني الوقوف خلف مصر في تلك الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها المنطقة.

الأطفال شاهد عيان

ووسط هذه الأجواء، والتي من الطبيعي أن تجد فيها المرأة والرجل والشباب بحكم أنهم يمارسون دورهم الانتخابي، إلا أن وجود الأطفال وحرصهم على مرافقة أهلهم في الدخول إلى مقر الانتخاب، ومشاهدة ماذا يفعل والده أو والدته، فهو الأمر الملفت.

وفي مقر السفارة المصرية بالأردن.. رصدت "أ ش أ"، حضورًا ملفتًا وكبيرًا للأطفال مع ذويهم أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وكأنهم شاهد عيان على اختيار رئيس مصر خلال الـ 6 سنوات القادمة، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والارتياح، فهم أطفال اليوم وشباب المستقبل الصانع لمصر وتاريخها القادم.

أولياء أمور الأطفال قالوا لـ"أ ش أ"، إنهم حريصون على أن يأتوا بأطفالهم إلى لجان الانتخاب وخصوصا أنهم صغار، ولم يزوروا مصر من قبل، حتى يعلموا أن هناك دورا لهم في المستقبل يجب أن يمارسه كما شاهد والده أو والدته تمارسه في صغره، مشيرين إلى أنهم ورغم وجودهم خارج مصر إلا أنهم يعملون دائما على ربط أطفالهم بمصر وثقافتها وحضارتها ومستقبلها أيضا لأنهم هم المستقبل.

وانتهت عملية التصويت للناخبين من أبناء الجالية المصرية بالأردن، مساء أمس الأحد، بمقر السفارة المصرية، والتي استمرت 3 أيام بالعاصمة عمان في الانتخابات الرئاسية 2024، واستمر توافد أبناء الجالية المصرية بالأردن حتى الدقائق الأخيرة إلى مقر السفارة؛ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين بالخارج.

وكان المصريون المقيمون في المملكة الأردنية الهاشمية، قد بدأوا صباح يوم الجمعة الماضي، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك باللجنة الفرعية بسفارة مصر بالعاصمة عمان والقنصلية المصرية بمحافظة العقبة.

وقدمت السفارة المصرية بالأردن، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، الخدمات بطريقة إلكترونية للناخب حتى لا يستغرق وقتا وكذلك حتى ضمان سلامة العملية الانتخابية، حيث يوجد أكثر من "تابلت" يعمل عليه أكثر من موظف يقوم بإدخال جواز السفر ذاته وعبر الكود الموجود عليه أو حتى بطاقة الرقم القومي لمعرفة إذ كان هذا الناخب مقيدا في جدول الانتخابات ويحق له التصويت من عدمه وبشكل لا يستغرق بضع ثوان.

وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة" ، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".



