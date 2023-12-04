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شاهد لحظة إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين.. صور

12/4/2023 4:41:37 AM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان، حيث تم الإطلاق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
جاء ذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.

وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كل مراحل تصميم وتصنيع القمر، ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وتم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.


إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع الطاقم الصيني والمصري قبل الاطلاق

القمر الصناعي مصر سات 2

لحظة إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2








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