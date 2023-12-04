شاهد لحظة إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين.. صور

(MENAFN
- Youm7) ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان، حيث تم الإطلاق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.
جاء ذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.
وشارك فريق من مهندسي وكالة الفضاء المصرية مع فريق من الخبراء الصينيين في كل مراحل تصميم وتصنيع القمر، ونجح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدي مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وتم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع الطاقم الصيني والمصري قبل الاطلاق
القمر الصناعي مصر سات 2
لحظة إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2
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