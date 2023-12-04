سفير مصر بالكويت: حرص المصريين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة أهم سماتها

MENAFN - Youm7) أكد سفير مصر رئيس اللجنة الانتخابية الفرعية بالكويت السفير أسامة شلتوت اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من فرز الأصوات الانتخابية فى لجنة الكويت والتى استمرت على مدى ثلاثة أيام.. مشيرا إلى اصطفاف المصريين وحرصهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية كانت من أهم سمات تلك الانتخابات.

ووجه شلتوت ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين ، الشكر لأعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية بالكويت على قيامها بالتنظيم والتنسيق الجيد لسير العملية الانتخابية كما وجه الشكر لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لقيامها بالتعاون على مدى ثلاثة أيام وتقديمها لخدمات الرعاية الصحية خاصة لكبار السن والمرضى من المواطنين المصريين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم الانتخابي على الرغم من ظروفهم الصحية.

كما وجه سفير مصر بالكويت رسالة شكر خاصة لرجال الأمن الكويتي وكافة المؤسسات الكويتية على التعاون الكامل مع السفارة المصرية قبل وخلال إجراء الانتخابات الرئاسية التي عقدت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وكانت لجنة الكويت الفرعية استقبلت على مدى 3 أيام الناخبين من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم الانتخابي في المقر الانتخابي بمنطقة أرض المعارض ليستوعب أعداد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بالكويت وتوفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التصويت التي تمت بنجاح وكانت ملحمة وطنية عبر فيها المصريون بالكويت عن حبهم لوطنهم والتفافهم حول الدولة المصرية في الاستحقاقات الدستورية.



