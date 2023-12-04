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الهلال الأحمر الفلسطينى: نواجه صعوبات فى إيصال المساعدات إلى جنوب غزة

12/4/2023 4:41:35 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، أن فرق الهلال الأحمر تواجه صعوبات كبيرة فى الوقت الراهن لإيصال المساعدات إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لقصفها لجنوب القطاع.

وقالت فرسخ - في تصريح
لقناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني داخل القطاع مأساوي، وحتى خلال الهدنة كل ما تمكنا من إدخاله هو حوالي 1091 شاحنة.

وأشارت إلى أن هذه الشاحنات لا تسد حاجة القطاع ولا تكفي لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني يفتقدون للطعام والماء والدواء، كما أن الوقود الذي سمح بإدخاله خلال الهدنة كميات قليلة لا تسد حاجة المستشفيات التي تعتمد على مولدات الكهرباء، وكذلك لا تكفي مركبات الإسعاف.. مضيفة:"اليوم باتت طواقمنا تواجه تحديات وصعوبات حتى فى إيصال المساعدات للجنوب؛ بسبب شدة القصف الإسرائيلى".








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