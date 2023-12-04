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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 23 آخرين بالضفة الغربية

12/4/2023 4:41:35 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد شابان فلسطينيان اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

‎وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشابين واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود من سكان قلقيلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.

وباستشهاد هذين الشابين.. ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة، و8 من رام الله وسطها، و5 شبان من بلدتي سلوان وأبو ديس بمدينة القدس المحتلة.








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