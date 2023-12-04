استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 23 آخرين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Youm7) استشهد شابان فلسطينيان اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.
وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشابين واحتجاز جثمانيهما، عقب عملية اقتحام مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود من سكان قلقيلية، بأن قوات خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي صوب سيارة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما.
وباستشهاد هذين الشابين.. ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464، بينهم 256 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 شبان من محافظة "أريحا" الواقعة شرق الضفة، و8 من رام الله وسطها، و5 شبان من بلدتي سلوان وأبو ديس بمدينة القدس المحتلة.
MENAFN04122023000132011024ID1107530280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.