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أستاذ علوم سياسية لطلاب إعلام القاهرة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

12/4/2023 4:41:19 AM
(MENAFN- Youm7) بدأت قبل قليل الندوة التى تنظمها كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان تحت عنوان "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" بحضور الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق والدكتور محمود يوسف.



وبدأت فعاليات الندوة باذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.



وقال الدكتور محمد سالمان طايع، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية مهمة وكحدث سياسى يصنف عالميًا يصنف كأهم ثانى حدث سياسى فى العالم بعد قرار الحرب، موضحًا ان الانتخابات السياسية 3 أنواع وهى الرئاسية والتشريعية والمحليات



وأضاف خلال كلمته بندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة المنعقدة الآن تحت عنوان " الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" الانتخابات تعبير عن الديمقراطية النيابية والبلدية للقيام بإدارة شئون الدولة والمجتمع عمليه مهمة ويجب ان ندقق فى الاختيار، لانها تقرر تفويض الامر لشخص لادارة السياسة العامة للدولة .



وتابع استاذ العلوم السياسية، الانتخابات مرآة عاكسة للديموقراطية ومرآة عاكسة لاحترام الحريات فى العالم، مؤكدًا أن المواطنة تعنى حزمة من الحقوق والواجبات ، والالتزام بالمشاركة فى حضور الانتخابات واجب وطنى كمًا انه حق أيضا بموجب الدستور لانه حق سياسى أصيل .



واستطرد الدكتور محمد سالمان طايع ، أن هناك تناسب عكسى بين نسبة المشاركة فى الانتخابات والفساد الانتخابى بمعنى انه كلما زادت المشاركة قل الفساد الانتخابى.





وشرح استاذ العلوم السياسية لطلاب الكلية ، طريقة التصويت بداية من دخول اللجنة الانتخابية والتصويت خلال المشاركة فى الاننخابات الرئاسية


















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