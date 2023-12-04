-->

Monday, 04 December 2023 04:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس اتحاد العمال: عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى

12/4/2023 4:41:19 AM
(MENAFN- Youm7) أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ، استمرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتنظيماته النقابية فى عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى رسالة للعالم كله أن العمال خلف القيادة السياسية دعما للحفاظ على الأمن والاستقرار الذى تشهده قلاع الجمهورية الجديدة.



وأشار جبران،
إلى أن مشروعى التأمين الصحى وقانون العمل سيحققا أعلى معدلات الأمان الوظيفى تساهم فى إحداث طفرة اجتماعية.



وقال جبران، إن عمال مصر على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى استكمالا لمواصلة وإقامة المشروعات القومية العملاقة، حيث يعد مشروع قناة السويس الذى ساهم فى دعم الاقتصاد القومى وإنشاء 28 محطة كهرباء انتجت 25 ألف ميجا وات بخلاف المشروعات الأخرى قد غيرت من ملامح مصر ووضعتها فى مصاف الدول التى تنطق اقتصادا يتوافق وأدوات العالم الحديث.



ودعا جبران، كافة عمال مصر للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى بالداخل أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجارى، للاصطفاف خلف الرئيس من أجل استكمل بناء مصر الحديتة، مجددا العهد بدوران الانتاج فى كافة ربوع الجمهورية الجديدة.



كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية أخرى، قائلا: إنه في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.












MENAFN04122023000132011024ID1107530278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث