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محافظ الجيزة يطالب بالتصدى للممارسات الاحتكارية والتعامل معها بحزم

12/4/2023 4:41:18 AM
(MENAFN- Youm7) واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.



وتفقد المحافظ منافذ بيع السلع بمركز ومدينة أبو النمرس للاطمئنان على توافر كل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والكميات التي تفي باحتياجات المواطنين.



وحرص محافظ الجيزة على الاستماع لآراء المواطنين عن الأسعار والمنافذ، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.



ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.



وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية ومباحث التموين على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع القطاعات بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددًا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لاحتكار السلع.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.





محافظ الجيزة يتفقد المنافذ السلعية بمركز أبو النمرس



محافظ الجيزة يتفقد المنافذ السلعية للتأكد من توافر السلع















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