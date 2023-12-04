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وزارة الصحة: الفيروس المخلوى ليس خطيرا ولدينا 5 نصائح هامة للتعافى منه

12/4/2023 4:41:18 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسرع طريقة للتعافى من الفيروس المخلوى والتى تضمنت حزمة هامة من النصائح أهمها الراحة والتغذية الصحية والتهوية الجيدة وشرب السوائل الدافئة والابتعاد عن التدخين.



وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا وفترة حضانة الفيروس من 4 إلي 6 أيام، موضحة أن فترة التعافى من الفيروس عند الإصابة به من أسبوع إلى أسبوعين، وتتمثل أعراض المرض في ارتفاع درجة الحرارة والعطس وضيق التنفس.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء لتقديم كل خدمات الرعاية الصحية لمرضى الجهاز التنفسى، وكل الحالات المترددة على المستشفيات التى تعانى من أعراض الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.



وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يتم تكثيف تواجد الأطباء والتمريض والصيادلة مع توفير كامل الأدوية واللقاحات الخاصة بتطعيمات الأنفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والصيادلة مع تطعيم كل أعضاء الفريق الطبى ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية.




















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