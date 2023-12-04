تعديل وزارى جديد يشمل 6 وزراء فى كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Youm7) أجرى الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء.
وذكر المكتب الرئاسي الكورى الجنوبى، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن التعديل بتغيير وزير المالية و5 وزراء آخرين في مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن الرئيس الكوري عين تشوي سانج-موك وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، وتعيين كانج جونج-أيه وزيرة جديدة لشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن تعيين وزير الزراعة سونج مي-ريونج، ووزير الأراضي بارك سانج، ووزير المحيطات كانج دو-هيونج، ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة أوه يونج-جو.
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