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تعديل وزارى جديد يشمل 6 وزراء فى كوريا الجنوبية

12/4/2023 4:41:15 AM
(MENAFN- Youm7) أجرى الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا شمل ستة وزراء.

وذكر المكتب الرئاسي الكورى الجنوبى، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن التعديل بتغيير وزير المالية و5 وزراء آخرين في مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن الرئيس الكوري عين تشوي سانج-موك وزيرا جديدا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء، وتعيين كانج جونج-أيه وزيرة جديدة لشؤون المحاربين القدامى، فضلا عن تعيين وزير الزراعة سونج مي-ريونج، ووزير الأراضي بارك سانج، ووزير المحيطات كانج دو-هيونج، ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة أوه يونج-جو.








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