بابا الفاتيكان يطالب بعودة وقف إطلاق النار بغزة: خرق التهدئة لا يعنى إلا الموت

MENAFN - Youm7) طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس ، بعودة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ، وحول الهجوم الذى وقع أمس،" أصلى من أجل الضحايا ، وأنا قريب من الناس فقد عانوا الكثير بالفعل"، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

وأشار الموقع إلى أنه لليوم الثاني على التوالي، لم يظهر البابا فرنسيس أمام صلاة التبشير الملائكى من النافذة، بسبب مرضه، وقال "من المؤلم أن يتم انتهاك الهدنة، وهذا يعنى الموت والدمار والبؤس".

وأوضح الموقع أنه "لقد تم إطلاق سراح العديد من الرهائن، ولكن لا يزال العديد منهم في غزة"، في إشارة إلى الرهائن الـ 110 الذين تم اطلاق سراحهم ، ولكن أيضًا إلى الـ 137 الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وطالب البابا فرانسيس

"أن يتمكن جميع المعنيين من التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار فى أقرب وقت ممكن وإيجاد حلول أخرى غير الأسلحة، ومحاولة اتخاذ مسارات شجاعة نحو السلام".

وكان بابا الفاتيكان، قال فى وقت سابق، إنه "ما زال يفكر فى الوضع الخطير للغاية فى فلسطين وإسرائيل حيث فقد الكثير من الناس حياتهم"، قائلا: "أتوسل إليكم أن تتوقفوا، أوقفوا إطلاق النار".

وناشد بابا الفاتيكان بإطلاق الرهائن على الفور وفيهم أطفال كثيرون "ليعودوا إلى أهليهم"، على حد قوله، وأضاف "دعونا نفكر بالأطفال، بجميع الأطفال المحاصرين فى هذه الحرب وفى أوكرانيا وفى صراعات أخرى، بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".



وكان بابا الفاتيكان، بداية الشهر الجارى، التقى وفدا فلسطينيا من قطاع غزة من أهالى ضحايا العدوان الاسرائيلى على القطاع، وذلك في مقر اقامته بالفاتيكان.







