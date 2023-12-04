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بالتوازى مع الحرب على غزة.. استئناف محاكمة نتنياهو

12/4/2023 4:41:14 AM
(MENAFN- Youm7) تستأنف اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب موقع روسيا اليوم، نتنياهو معفى من حضور جلسات المحكمة، إلا أنه قد يطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة.

وستتناول جلسة اليوم القضية رقم 4000 وسيستمع القضاة إلى شهادة محققي الشرطة ومحقق هيئة الأوراق المالية.

وفي هذه القضية، يشتبه في أن نتنياهو أعطى مزايا تنظيمية لمالك شركة "بيزك" شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري.

وبدأت المحاكمة قبل عامين ونصف العام، وعلق الوزير دودو امسلم، على استئناف المحاكمة، قائلا إنه يشعر بالغرابة من أن استئناف المحاكمة كان عاجلا على وجه التحديد خلال الحرب.


واعتبر أن "الأهم الآن هو استئناف محاكمة نتنياهو، وإشراك رئيس وزراء إسرائيل في الشهادات الباطلة والتفاهات الوهمية. وصمة عار لا مثيل لها".








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