بالتوازى مع الحرب على غزة.. استئناف محاكمة نتنياهو

(MENAFN
- Youm7) تستأنف اليوم الاثنين، محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن توقفت الجلسات لثلاثة أشهر بسبب عطلة المحاكم والحرب على غزة عقب عملية "طوفان الأقصى".
وبحسب موقع روسيا اليوم، نتنياهو معفى من حضور جلسات المحكمة، إلا أنه قد يطلب منه الإدلاء بشهادته في غضون أشهر قليلة.
وستتناول جلسة اليوم القضية رقم 4000 وسيستمع القضاة إلى شهادة محققي الشرطة ومحقق هيئة الأوراق المالية.
وفي هذه القضية، يشتبه في أن نتنياهو أعطى مزايا تنظيمية لمالك شركة "بيزك" شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري.
وبدأت المحاكمة قبل عامين ونصف العام، وعلق الوزير دودو امسلم، على استئناف المحاكمة، قائلا إنه يشعر بالغرابة من أن استئناف المحاكمة كان عاجلا على وجه التحديد خلال الحرب.
واعتبر أن "الأهم الآن هو استئناف محاكمة نتنياهو، وإشراك رئيس وزراء إسرائيل في الشهادات الباطلة والتفاهات الوهمية. وصمة عار لا مثيل لها".
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