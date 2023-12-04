القبض على سفير أمريكى سابق فى فلوريدا لاتهامه بالعمل لصالح حكومة كوبا

MENAFN - Youm7) كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، عن إلقاء القبض على دبلوماسي أمريكى سابق، سبق وأن عمل سفيرا لبلاده لدى بوليفيا، وذلك فى إطار تحقيق موسع ويجريه منذ فترة طويلة مكتب التحقيقات الفيدرالية FBIلمكافحة التجسس، ووجهت إليه اتهامات بأنه عميل لحكومة كوبا.

وتم القبض على مانويل روخا 73 عاما فى ميامى يوم الجمعة الماضى بناء على شكوى جنائية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات فى المحكمة اليوم الاثنين، بحسب ما قال اثنان من المصادر للوكالة رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالكشف عن المعلومات.

وقال أحد المصادر، إن قضية وزارة العدل تتهم روخا بالعمل لتعزيز مصالح حكومة كوبا، ويتطلب القانون الفيدرالي من الأشخاص الذين يقومون بعمل سياسى لصالح حكومة أجنبية أو كيان داخل الولايات المتحدة التسجيل لدى وزارة العدل، والتي كثفت فى السنوات الأخيرة من تطبيق القواعد الجنائية الخاصة بالعمل لصالح أجانب بشكل غير مشروع.

ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على الأمر، ولم يتضح على الفور ما إذا كان روخا لديه محامى. وقالت شركة قانونية سبق أن عمل بها روخا أنها لا تمثله.

وامتدت مسيرة روخا الدبلوماسية على مدار 25 عاما، وعمل مع الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد السواء، وتركز أغلب عمله فى أمريكا اللاتينية خلال فترة الحرب الباردة، وهى فترة شهدت فى بعض الأحيان فترات من السياسات الأمريكية العسكرية والسياسية الصارمة. وشملت المناصب الدبلوماسية التي شغلها العمل فى قسم رعاية المصالح الأمريكية فى كوبا فى الوقت الذى غابت فيه العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الكاملة مع حكومة فيدل كاسترو.

وكان روخا، المولود فى كولومبيا والذى نشأ فى نيويورك ودرس فى جامعات يال وهارفارد وجورج تاون، أرفع دبلوماسى أمريكى فى الأرجنتين بين عامي 1997 و 2000.







