غياب 4 لاعبين واستبعاد هذا الثنائى.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية

MENAFN - Youm7) تأكد غياب 4 لاعبين عن قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، وهم التونسى محمد الضاوى كريستو، والمغربى رضا سليم، ومحمود متولى، وكريم نيدفيد، حيث يعانى كريستو من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، فيما يعانى رضا سليم من كسر فى عظمة الترقوة، ومحمود متولى من شد فى العضلة الأمامية، وكريم نيدفيد من آلام فى مفصل الحوض.

فيما تأكدت جاهزية الثلاثى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم والفرنسى أنتونى موديست للظهور فى قائمة الأهلى بالمونديال، بعد اقتراب تعافى محمد عبد المنعم من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، وجاهزية ياسر إبراهيم بعد التعافى من كدمة الركبة، واقتراب تعافى موديست من شد العضلة الضامة.

وضمن عمرو السولية التواجد فى قائمة الأهلى بالمونديال بعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى.

وتبدو ملامح قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاءخط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديستيواجه أحمد عبد القادر وصلاح محسن لاعبا النادى الأهلى شبح الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية، المقرر إرسالها اليوم للفيفا، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق

يُرسل مسئولو النادي الأهلي اليوم الإثنين، القائمة النهائية للفريق المُشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام بالسعودية الشهر الجارى، وتضم 23 لاعباً، بعدما سبق وأرسل النادي القائمة الأولية 30 أكتوبر الماضي وضمّت وقتها 35 لاعباً.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.

ويستهل

الأهلي

مشواره في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاته التى ستجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.



