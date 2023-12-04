غياب 4 لاعبين واستبعاد هذا الثنائى.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية

(MENAFN
- Youm7) تأكد غياب 4 لاعبين عن قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، وهم التونسى محمد الضاوى كريستو، والمغربى رضا سليم، ومحمود متولى، وكريم نيدفيد، حيث يعانى كريستو من جزع فى الرباط الداخلى للركبة، فيما يعانى رضا سليم من كسر فى عظمة الترقوة، ومحمود متولى من شد فى العضلة الأمامية، وكريم نيدفيد من آلام فى مفصل الحوض.
فيما تأكدت جاهزية الثلاثى محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم والفرنسى أنتونى موديست للظهور فى قائمة الأهلى بالمونديال، بعد اقتراب تعافى محمد عبد المنعم من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، وجاهزية ياسر إبراهيم بعد التعافى من كدمة الركبة، واقتراب تعافى موديست من شد العضلة الضامة.
وضمن عمرو السولية التواجد فى قائمة الأهلى بالمونديال بعد تعافيه من الإصابة وعودته للمشاركة فى مباراة يانج أفريكانز التنزانى.
وتبدو ملامح قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء
خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.
خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنطوني موديست
يواجه أحمد عبد القادر وصلاح محسن لاعبا النادى الأهلى شبح الاستبعاد من قائمة كأس العالم للأندية، المقرر إرسالها اليوم للفيفا، بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق
يُرسل مسئولو النادي الأهلي اليوم الإثنين، القائمة النهائية للفريق المُشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام بالسعودية الشهر الجارى، وتضم 23 لاعباً، بعدما سبق وأرسل النادي القائمة الأولية 30 أكتوبر الماضي وضمّت وقتها 35 لاعباً.
وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.
ويستهل
الأهلي
مشواره في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاته التى ستجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
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