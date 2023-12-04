مصير معتمد جمال مع الزمالك بعد رباعية سوار الغينى فى الكونفدرالية

MENAFN - Youm7) استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار معتمد جمال في منصبه قائماً بأعمال المدير الفني، حتى الشهر المقبل، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى،فى ظل النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ توليه المهمة، و التي جاءت بشكل مؤقت.

وجاء التفكير فى استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق، خاصة أنه حقق 4 مكاسب على التوالي فى المباريات الرسمية، سواء في الدورى أو الكأس أو افريقيا، بالإضافة إلى فوزان اخران في المباريات الودية.

كما أن إدارة النادى لا تفكر فى ملف المدير الفني الفترة الحالية، وفقا لتصريحات أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أكد فيها أن الإدارة حاليا لا تفكر في ملف المدير الفني الأجنبي ، وفى حالة الرغبة ستتم مناقشة كافة السيديهات المتواجدة لدى مجلس الإدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب معتمد جمال من اللاعبين طى صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتركيز في لقاء زعيم الثغر، خاصة أن الفريق السكندرى سيبحث عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل السلبى الأخير مع زد.

وقال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى

الزمالك ، إن مجلس إدارة النادي لا يتأخر عليهم في أى شيء، موضحاً أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء.



