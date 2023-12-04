مصير معتمد جمال مع الزمالك بعد رباعية سوار الغينى فى الكونفدرالية

(MENAFN
- Youm7) استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار معتمد جمال في منصبه قائماً بأعمال المدير الفني، حتى الشهر المقبل، لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى،
فى ظل النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها منذ توليه المهمة، و التي جاءت بشكل مؤقت.
وجاء التفكير فى استمرار معتمد جمال في قيادة الفريق، خاصة أنه حقق 4 مكاسب على التوالي فى المباريات الرسمية، سواء في الدورى أو الكأس أو افريقيا، بالإضافة إلى فوزان اخران في المباريات الودية.
كما أن إدارة النادى لا تفكر فى ملف المدير الفني الفترة الحالية، وفقا لتصريحات أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أكد فيها أن الإدارة حاليا لا تفكر في ملف المدير الفني الأجنبي ، وفى حالة الرغبة ستتم مناقشة كافة السيديهات المتواجدة لدى مجلس الإدارة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وطلب معتمد جمال من اللاعبين طى صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتركيز في لقاء زعيم الثغر، خاصة أن الفريق السكندرى سيبحث عن تحقيق الفوز وتعويض التعادل السلبى الأخير مع زد.
وقال معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى
الزمالك ، إن مجلس إدارة النادي لا يتأخر عليهم في أى شيء، موضحاً أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن جماهير القلعة البيضاء.
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