معاذ علاء حارس الزمالك يوجه رسالة لـ عواد بعد الفوز على الأهلي فى الناشئين

MENAFN - Youm7) أعرب معاذ علاء، حارس مرمى شباب الزمالك ، عن سعادته بالفوز الذي الذي حققه فريقه على الأهلي في مباراة دورى الناشئين 2003، بهدفين مقابل هدف. وشهدت المباراة تألقاً واضحاً للحارس الصاعد الذي تصدى لركلة جزاء للنادي الأهلي في الشوط الأول من المباراة.

وقال معاذ علاء فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله على الفوز كنا على قدر المسؤولية كسبنا وتصدرنا الدوري وتصديت لركلة جزاء في وقت مهم جداً كان من الممكن أن تحول مسار اللقاء، وأشكر كل زملائي والجهاز الفني".

وأضاف، "التحقت اليوم بالفريق الأول وأشكر عبد المنصف وعبد الواحد السيد على ثقتهم في، الجمهور هو رقم واحد وأشكرهم جداً، هذه الفترة نسير بشكل جيد".

واختتم موجهاً رسالة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك، "أهنئ محمد عواد على الكلين شيت هو أول واحد قابلني بعد مباراة الأهلي وقال لي مبروك وأقول له شكراً جداً يتحدث معي دائماً بشكل جيد".



