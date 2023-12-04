معاذ علاء حارس الزمالك يوجه رسالة لـ عواد بعد الفوز على الأهلي فى الناشئين

(MENAFN
- Youm7) أعرب معاذ علاء، حارس مرمى شباب الزمالك ، عن سعادته بالفوز الذي الذي حققه فريقه على الأهلي في مباراة دورى الناشئين 2003، بهدفين مقابل هدف. وشهدت المباراة تألقاً واضحاً للحارس الصاعد الذي تصدى لركلة جزاء للنادي الأهلي في الشوط الأول من المباراة.
وقال معاذ علاء فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله على الفوز كنا على قدر المسؤولية كسبنا وتصدرنا الدوري وتصديت لركلة جزاء في وقت مهم جداً كان من الممكن أن تحول مسار اللقاء، وأشكر كل زملائي والجهاز الفني".
وأضاف، "التحقت اليوم بالفريق الأول وأشكر عبد المنصف وعبد الواحد السيد على ثقتهم في، الجمهور هو رقم واحد وأشكرهم جداً، هذه الفترة نسير بشكل جيد".
واختتم موجهاً رسالة لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك، "أهنئ محمد عواد على الكلين شيت هو أول واحد قابلني بعد مباراة الأهلي وقال لي مبروك وأقول له شكراً جداً يتحدث معي دائماً بشكل جيد".
MENAFN04122023000132011024ID1107530267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.