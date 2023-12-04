انطلاق مباريات كأس الرابطة 7 يناير واتجاه لتأجيل النهائي إلى مارس

(MENAFN
- Youm7) استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة
على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.
وتتجه رابطة الأندية المحترفة إلى إقامة نهائي كأس الرابطة في التوقف الدولى المقرر له مارس المقبل، منعا لضغط المباريات، خاصة أن المنتخب الأولمبى سيقيم معسكرا خلال هذه الفترة.
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة كأس الرابطة خلال التوقف الدولي والذي يبدأ من 2 يناير المقبل فى اطار استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.
وتم الاتفاق على إنهاء كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إلى جانب إقامتها دون اللاعبين الدوليين، سواء للمنتخب الأول أو الأولمبي، وهو ما سيتم توضيحه للأندية خلال القرعة التي ستقام فى ديسمبر.
MENAFN04122023000132011024ID1107530266
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.