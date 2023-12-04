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انطلاق مباريات كأس الرابطة 7 يناير واتجاه لتأجيل النهائي إلى مارس

12/4/2023 4:41:08 AM
(MENAFN- Youm7) استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة
على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة إلى إقامة نهائي كأس الرابطة في التوقف الدولى المقرر له مارس المقبل، منعا لضغط المباريات، خاصة أن المنتخب الأولمبى سيقيم معسكرا خلال هذه الفترة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة كأس الرابطة خلال التوقف الدولي والذي يبدأ من 2 يناير المقبل فى اطار استعدادات منتخب مصر الأول للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 13 يناير المقبل بكوت ديفوار.

وتم الاتفاق على إنهاء كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، إلى جانب إقامتها دون اللاعبين الدوليين، سواء للمنتخب الأول أو الأولمبي، وهو ما سيتم توضيحه للأندية خلال القرعة التي ستقام فى ديسمبر.






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