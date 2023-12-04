معتمد جمال يحقق العلامة الكاملة مع الزمالك 4 من 4 فى جميع البطولات

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- Youm7) منذ تولى معتمد جمال مهام المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عقب إقالة الكولومى خوان كارلوس أوسوريو، نجح فى تحقيق العلامة الكاملة مع الفارس الأبيض في جميع البطولات التي شارك بها الفريق.
معتمد جمال قاد أول مباراة للزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2022- 2023، ونجح الفريق فى تخطى عقبة بيراميدز والتأهل للنهائى بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.
ثم قاد معتمد الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، وفاز الفارس الأبيض بهدف في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.
بعدها التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى بطولة الدورى وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين دون مقابل.
قبل أن يلتقى مع سوار الغينى في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 4 / 0، ويتربع على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.
وبعد الجولة الثانية أصبح الزمالك الأقوى هجومًا في بطولة الكونفدرالية بتسجيل 5 أهداف متساويًا مع الأفريقي التونسي، ولم يسكن شباكه أي هدف حتى الآن، وفى المقابل سكن شباك الأفريقي هدف وحيد.
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