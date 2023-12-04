معتمد جمال يحقق العلامة الكاملة مع الزمالك 4 من 4 فى جميع البطولات

MENAFN - Youm7) منذ تولى معتمد جمال مهام المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عقب إقالة الكولومى خوان كارلوس أوسوريو، نجح فى تحقيق العلامة الكاملة مع الفارس الأبيض في جميع البطولات التي شارك بها الفريق.

معتمد جمال قاد أول مباراة للزمالك أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر عن موسم 2022- 2023، ونجح الفريق فى تخطى عقبة بيراميدز والتأهل للنهائى بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3.

ثم قاد معتمد الزمالك فى مواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، وفاز الفارس الأبيض بهدف في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

بعدها التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى بطولة الدورى وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين دون مقابل.

قبل أن يلتقى مع سوار الغينى في الجولة الثانية من دور مجموعات الكونفدرالية، وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 4 / 0، ويتربع على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ 3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ 3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.

وبعد الجولة الثانية أصبح الزمالك الأقوى هجومًا في بطولة الكونفدرالية بتسجيل 5 أهداف متساويًا مع الأفريقي التونسي، ولم يسكن شباكه أي هدف حتى الآن، وفى المقابل سكن شباك الأفريقي هدف وحيد.



