أطباء متخصصون يحذرون من سوء استخدام دواء للسكري في إنقاص الوزن بلا استشارة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من مرفت عبدالدايم

(تحقيق صحفي) الكويت - 4 - 12 (كونا) -- انتشر أخيرا استخدام أحد الأدوية الجديدة لعلاج السكري من النوع الثاني (إبر) في إنقاص الوزن من قبل البعض من دون استشارة طبية.

والعقار الجديد تم اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كعلاج للسكري 2 وسط تحذيرات صحية من الآثار الجانبية الخطرة لهذا الاستخدام الخاطئ من قبل غير المصابين بالسكري على الرغم من تأثير هذه العقار في فقدان الوزن.

وأكد أطباء متخصصون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن سوء الاستخدام وعدم تناول الدواء تحت إشراف طبي أمر محفوف بالمخاطر وله آثار جانبية قد تصل الى نزيف الجهاز الهضمي والفشل الكلوي والتهاب البنكرياس ونقص السكر في الدم.

وقال استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر الكويتية الدكتور وليد الضاحي إنه توجد هذه الأيام أدوية عدة تستخدم لإنقاص الوزن تمت الموافقة عليها واعتمادها في الآونة الأخيرة وهي في معظمها أدوية لعلاج مرض السكري من النوع الثاني في الأساس ومن بينها هذا النوع الجديد الذي يعطى على هيئة إبر.

وأوضح أن هذا العقار عبارة عن إبرة أسبوعيا تعطى للبالغين المصابين بمرض السكري من النوع الثاني لخفض نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين وخفض مستويات السكر التي يصنعها الكبد ما يبطئ من معدل مرور الطعام عبر الجسم ويعطي شعورا بالشبع لفترة أطول.

وأشار الدكتور الضاحي الى أنه بسبب تأثير الإبرة على مراكز الشبع وتقليل حركة المعدة فهي تساعد على إنقاص الوزن لافتا إلى ان هناك دراسات تم إجراؤها على من يأخذون هذا الدواء من غير المصابين بمرض السكري وجدت أن هذه الإبر تساعد في نزول ما بين 15 الى 20 في المئة من الوزن.

ولفت الى أن هناك من يتناول هذا العقار بشكل شخصي كونه يباع من قبل أشخاص غير متخصصين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعلن عنها بشكل صريح وبأسعار فيها الكثير من التلاعب والمبالغة فضلا عن احتمال تخزينه بشكل غير آمن.

ونبه الدكتور الضاحي الى ان استعمال هذه الإبر دون الرجوع الى الطبيب أمر في غاية السوء و"نحن كأطباء نرى العديد من المشاكل بسبب سوء الاستخدام أو لمن لديهم تاريخ عائلي في سرطان الغدة الدرقية أو التهابات سابقة في البنكرياس أو مشاكل في الكلى والكبد وهبوط السكر في الدم".

وقال "يجب ألا نعتبر تلك الإبر هي الخلاص الوحيد لإنقاص الوزن خاصة ان هناك من يأخذها ثم يوقفها ويتكرر الأمر وهذا في غاية الخطورة لأنهم سيعتمدون عليها مدى الحياة لافتا الى انه من الأفضل أن يتم إنقاص الوزن من خلال تغيير نمط الحياة وتناول الطعام الصحي.

وأكد انه حتى عند قيام مريض السكري من النوع الثاني بحقنها فيجب أن يكون عن طريق الطبيب المعالج بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية والتعرف على التاريخ المرضي حتى يتأكد ان المريض سيستفيد منها ويتم ذلك عبر تدرج في الجرعة.

من جانبه قال استشاري الغدد الصماء والسكري ورئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى جابر الأحمد الدكتور ثامر العيسى إن جميع الأدوية بشكل عام لها آثار جانبية الا انه في حال تم اعتمادها فتكون تلك الأعراض مدروسة بشكل جيد ويفترض أن تكون قليلة وغير مؤثرة.

وأكد الدكتور العيسى أن "الابرة التي نتحدث عنها قد تسبب ارتجاعا في المريء وتقلبات في الجهاز الهضمي تستمر لأسابيع الا أنها تختفي مع الوقت خلال فترة الاستخدام" مشيرا الى أن هذه الإبر علاج آمن لمرضى السكري من النوع الثاني.

وأشار الى أنه على الرغم من أنها علاج آمن لمرضى السكري فإن لها آثارا جانبية أخرى قد تضر بعض الحالات منها الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي استخدامها إلى الفشل الكلوي والتهاب البنكرياس ونقص السكر في الدم وقد تسبب ورم الغدة الدرقية ممن لهم تاريخ عائلي.

وقال الدكتور العيسى إن الذين يتناولون الدواء يحتاجون إلى إشراف طبي دقيق ويرجع ذلك جزئيا إلى وجود خطر من أن يؤدي الافتقار الشديد للشهية إلى سوء التغذية واضطراب الأكل فيؤثر سلبا على الصحة العامة للفرد.

وحذر من استخدام هذه الإبر التي تحظى بطلب شديد هذه الأيام من قبل الغالبية من أصحاب الوزن الزائد إلا بعد مراجعة الطبيب المختص لتجنب المضاعفات التي قد تتسبب بها مستقبلا.

وأكد ضرورة منع استخدام هذا الدواء دون استشارة الطبيب المختص لا سيما في حالات فرط الحساسية تجاه إحدى مكونات الدواء والإصابة المسبقة أو الحالية بسرطان الغدة الدرقية النخاعي ومتلازمة أورام الغدد الصماء من النوع الثاني ومرض السكري من النوع الأول.

ولفت الدكتور العيسى الى ضرورة استخدام هذا الدواء بحذر شديد وتحت إشراف طبي خلال الحمل والرضاعة الطبيعية وأمراض الكبد أو الكلى والتهاب البنكرياس واعتلال الشبكية السكري والاضطرابات الشديدة في الجهاز الهضمي.

وشدد على انه يمنع منعا باتا استخدام هذا الدواء لمرضى الفشل الكلوي الحاد ومن يخضعون لغسيل الكلى والمصابين بالتهاب سابق للبنكرياس أو من لديهم تاريخ عائلي في نوع من أنواع الأورام السرطانية للغدة الدرقية الوراثي.(النهاية) م ر ف / ط أ ب