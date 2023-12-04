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(الدوحة 44) .. قمة خليجية مفصلية لتعزيز الجهود المشتركة وتحقيق التكامل بين دول المجلس

12/4/2023 4:41:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي (تقرير إخباري)
الدوحة - 4 - 12 (كونا) -- تستضيف العاصمة القطرية (الدوحة) غدا الثلاثاء الدورة ال(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تشكل أهمية خاصة نظرا لتوقيتها والملفات المطروحة على جدول الأعمال والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
فالقمة تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة في ظل عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي الذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 15523 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة 41316 آخرين وفقدان الآلاف وذلك بحسب أحدث الاحصاءات التي أعلنتها السطات الصحية في القطاع.
ولا ينفصل ذلك عن الجهود الحثيثة التي تبذلها قطر وأطراف إقليمية ودولية أخرى لاسيما مصر والولايات المتحدة والتي تكللت بالهدنة الإنسانية المؤقتة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال بين الاحتلال وحركة (حماس).
وفي الوقت ذاته تكثف الدول الخليجية جهودها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم السلام ونشر الاستقرار كما تبذل جهودا مشتركة لإغاثة غزة ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
وقمة (الدوحة 2023) تعد أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات حيت استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتال بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.
وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.
ومن المواضيع المهمة المرتقب أن تناقشها القمة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضمان التوصل إلى تسوية عادلة تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما يتوقع أن تكون هناك عدة ملفات على طاولة القمة الخليجية من بينها استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024.
وكانت القمة الخليجية ال43 التي عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) العام الماضي قررت تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.
ويعتبر الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.
وخلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسقط في أكتوبر الماضي جرى اتخاذ عدة قوانين وقرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
وأوضح بيان اللجنة حينها أنه تم اتخاذ هذه الخطوات استجابة لتوجيهات قادة دول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية في المنطقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها تمهيدا لرفعها إلى اجتماع القمة المقبل للمصادقة عليها اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024 ووضع الخطة التنفيذية لذلك والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.
ويقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشودة لدول المجلس على عدة أسس أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي ونظام قانون جمركي موحد وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
كما تشمل أيضا انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
ومن الملفات المهمة المنتظرة أيضا على طاولة القادة الخليجيين مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية عام 2003 عندما كلف قادة الدول الست لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم "قطار الخليج" وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.
وخلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في مسقط في 16 نوفمبر الماضي جرى اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية بحدود العام 2030.
ومع الجهود المستمرة لدول المجلس في إنجاز هذه المهمة الكبيرة جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بينها بالسكك الحديدية.
وأشار البديوي على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي (16 مايو 2023) إلى أن المشروع "يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك".
وأضاف أن قادة دول مجلس التعاون حريصون على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز التعاون وصولا للتكامل المنشود في المجالات كافة.
وذكر أن "دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس".
وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030) يتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أقرت في القمة السابقة لقادة الخليج.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 8ر38 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 6ر136 في المئة مقارنة بعام 2021 فيما تستهدف الوصول إلى 7ر128 مليون زائر بحلول عام 2030.
إلى ذلك سبق أن تم اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين السابع الذي عقد في أكتوبر الماضي بسلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي اعتمده أيضا وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون حيز التنفيذ مع بداية العام 2025.
كما يحظى التعاون العسكري المشترك باهتمام كبير لدى قادة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981 انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير إضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك.
وسبق أن أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية ونموذج يحتذى به وتعتبر من أبرز المكتسبات الهامة لمسيرة مجلس التعاون لمساهمتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس".
وفي 22 نوفمبر الماضي عقد مجلس الدفاع المشترك الخليجي اجتماعا في مسقط ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون والعمل العسكري بين دول المجلس الست كما خرج بمجموعة من القرارات والتوصيات سيتم رفعها لقادة دول المجلس في اجتماع القمة بالدوحة.
وكان وزراء دفاع الخليج قد افتتحوا في 22 نوفمبر 2021 مقر القيادة العسكرية الخليجية الموحدة في العاصمة السعودية (الرياض) والتي تحل محل (قيادة قوات درع الجزيرة) التي أصبحت جزءا من القيادة المستحدثة.
جاء ذلك استجابة لقرار المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في قمة (العلا 2021) الذي نص على تغيير اسم (قيادة قوات درع الجزيرة) إلى (القيادة العسكرية الموحدة) مع إقرار تنظيمات أخرى تسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني والعسكري.
ومن المقرر أن يشارك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الثلاثاء في أعمال القمة الخليجية ومناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.(النهاية)

ن م ع / س س س / م م ج




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