-->

Monday, 04 December 2023 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(تمكين): ضرورة العمل على دعم المرأة الفلسطينية التي تتعرض لكافة أشكال العنف

12/4/2023 4:41:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 12 (كونا) -– أكدت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) ضرورة العمل على دعم المرأة الفلسطينية التي تتعرض لكافة أشكال العنف في الأراضي المحتلة مشددة على دعمها الكامل لما تقوم به من أدوار بطولية للذود عن وطنها.
جاء ذلك في كلمة رئيسة المنظمة ورئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام القعود في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر ال45 الذي تقيمه المنظمة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الإثنين تحت شعار "قراءة جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة".
وقالت القعود ان المؤتمر يسلط الضوء على استعراض بعض المحاور التي يقدمها نخبة متميزة من الأكاديميين وذوي الخبرة والدراية منها التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل منظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة تشريعيا والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في تمكين المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت ان المؤتمر يقام بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
بدورها أكدت عضو مجلس إدارة المنظمة ورئيسة اللجنة العلمية الدكتورة سلوى الجسار حرص المنظمة على متابعة كل ما هو جديد ومتطلب لمواكبة المستجدات التنموية التي تهدف الى تحقيق رؤيتها في رفع وتعزيز مكانة المرأة الخليجية والعربية من خلال طرح قضاياها في مختلف المجالات.
وأشارت الى ان فكرة ومضمون هذا المؤتمر تبلورت من منطلق أهمية المساهمة الفعالة للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم النص عليها من خلال 14 هدفا في خارطة الأهداف التنموية التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وأكدت الجسار حرص اللجنة المنظمة على استقطاب عدد من المختصين والخبراء والبرلمانيين في المنطقة العربية للاستماع الى خبراتهم وتجاربهم الرائدة في مجالات تمكين المرأة من المنظور الاجتماعي والسياسي والتشريعي والاقتصادي والإعلامي.
وذكرت ان المؤتمر يضم 6 جلسات حوارية تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة والجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في التمكين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها قالت النائبة في مجلس الشورى القطري شيخة الجفيري ان "ما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية متجذرة تربطها أواصر الاخوة والمحبة ووشائج القربى والالفة مما جعلها تسمو فوق التحديات والتغيرات وتتميز بالرؤى المشتركة على جميع الأصعدة".
وأشادت الجفيري بما حظيت به من تقدير وتكريم على مر السنوات في الكويت وفي الدوحة كأول امرأة خليجية تفوز منفردة في انتخابات المجلس البلدي لخمس دورات متتالية.
ولفتت الى ما تتعرض له النساء والأطفال في فلسطين بسبب الاعتداء الغاشم على فلسطين وتحديدا المستشفيات مؤكدة ان قطر قيادة وشعبا تهتم بهذه القضية المحورية وأصبحت عاملا مساعدا أثناء الهدنة معربة عن الأمل في الوصول لحل سريع للمشكلة.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




MENAFN04122023000071011013ID1107530262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث