(تمكين): ضرورة العمل على دعم المرأة الفلسطينية التي تتعرض لكافة أشكال العنف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 12 (كونا) -– أكدت المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين) ضرورة العمل على دعم المرأة الفلسطينية التي تتعرض لكافة أشكال العنف في الأراضي المحتلة مشددة على دعمها الكامل لما تقوم به من أدوار بطولية للذود عن وطنها.
جاء ذلك في كلمة رئيسة المنظمة ورئيسة الجمعية الوطنية لمناهضة العنف المجتمعي ابتسام القعود في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر ال45 الذي تقيمه المنظمة برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الإثنين تحت شعار "قراءة جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة".
وقالت القعود ان المؤتمر يسلط الضوء على استعراض بعض المحاور التي يقدمها نخبة متميزة من الأكاديميين وذوي الخبرة والدراية منها التمكين الاقتصادي للمرأة في ظل منظمات المجتمع المدني والجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكين المرأة تشريعيا والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في تمكين المرأة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأفادت ان المؤتمر يقام بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
بدورها أكدت عضو مجلس إدارة المنظمة ورئيسة اللجنة العلمية الدكتورة سلوى الجسار حرص المنظمة على متابعة كل ما هو جديد ومتطلب لمواكبة المستجدات التنموية التي تهدف الى تحقيق رؤيتها في رفع وتعزيز مكانة المرأة الخليجية والعربية من خلال طرح قضاياها في مختلف المجالات.
وأشارت الى ان فكرة ومضمون هذا المؤتمر تبلورت من منطلق أهمية المساهمة الفعالة للمرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم النص عليها من خلال 14 هدفا في خارطة الأهداف التنموية التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وأكدت الجسار حرص اللجنة المنظمة على استقطاب عدد من المختصين والخبراء والبرلمانيين في المنطقة العربية للاستماع الى خبراتهم وتجاربهم الرائدة في مجالات تمكين المرأة من المنظور الاجتماعي والسياسي والتشريعي والاقتصادي والإعلامي.
وذكرت ان المؤتمر يضم 6 جلسات حوارية تسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة والجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ودور الإعلام في التمكين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهتها قالت النائبة في مجلس الشورى القطري شيخة الجفيري ان "ما يربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية متجذرة تربطها أواصر الاخوة والمحبة ووشائج القربى والالفة مما جعلها تسمو فوق التحديات والتغيرات وتتميز بالرؤى المشتركة على جميع الأصعدة".
وأشادت الجفيري بما حظيت به من تقدير وتكريم على مر السنوات في الكويت وفي الدوحة كأول امرأة خليجية تفوز منفردة في انتخابات المجلس البلدي لخمس دورات متتالية.
ولفتت الى ما تتعرض له النساء والأطفال في فلسطين بسبب الاعتداء الغاشم على فلسطين وتحديدا المستشفيات مؤكدة ان قطر قيادة وشعبا تهتم بهذه القضية المحورية وأصبحت عاملا مساعدا أثناء الهدنة معربة عن الأمل في الوصول لحل سريع للمشكلة.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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