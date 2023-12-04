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إقلاع الطائرة الإغاثية الـ33 من الجسر الجوي الكويتي بمساعدات إغاثية لمواجهة فصل الشتاء

12/4/2023 4:40:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 12 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الـ33 من الجسر الجوي الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة فصل الشتاء.
ونظمت حمولة هذه الطائرة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وبإشراف من وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية.
وقال رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) عضو مجلس إدارة (الهيئة الخيرية) الدكتور نبيل العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل اقلاع الطائرة إن المساعدات النوعية تتضمن بطانيات وخيما وتمورا وملابس شتوية وغيرها لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.
وأضاف العون انه تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني للإشراف على دخول المساعدات عبر معبر رفح مشيرا الى اقلاع طائرة إغاثية بعد غد الأربعاء وأخرى الأحد القادم.
وأوضح أنه تم تجهيز أكثر من 250 طنا من المساعدات النوعية ستنطلق خلال الأيام القادمة مبينا أن (جمعية السلام) تقوم بتوزيع وجبات ساخنة ومياة يوميا داخل غزة بالتعاون مع الجمعيات المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.(النهاية)

أ خ و/ ن و ف




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