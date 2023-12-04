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استشهاد فلسطينيين واصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

12/4/2023 4:40:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 12 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران اليوم الاثنين برصاص قوات خاصة تابعة لجيش الكيان الإسرائيلي المحتل في مدينة (قلقيلية) بالضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على (قلقيلية).
وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن أفرادا من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المدنية واطلقت النار على مركبة ما ادى إلى إصابة الشابين واعتقالهما واعلن في وقت لاحق استشهادهما.
وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها المدينة.
وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464 بينهم 256 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)

ن ق / م ع ا




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