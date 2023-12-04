استشهاد فلسطينيين واصابة اثنين آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 4 - 12 (كونا) -- استشهد شابان فلسطينيان وأصيب اثنان آخران اليوم الاثنين برصاص قوات خاصة تابعة لجيش الكيان الإسرائيلي المحتل في مدينة (قلقيلية) بالضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد شابين برصاص الاحتلال واحتجاز جثمانيهما خلال العدوان على (قلقيلية).
وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن أفرادا من الوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت المدنية واطلقت النار على مركبة ما ادى إلى إصابة الشابين واعتقالهما واعلن في وقت لاحق استشهادهما.
وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين آخرين اصيبا برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي شهدتها المدينة.
وفي سياق متصل اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 464 بينهم 256 شهيدا منذ السابع من اكتوبر الماضي.(النهاية)
ن ق / م ع ا
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