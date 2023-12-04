(الطيران المدني): نتطلع إلى المزيد من التعاون عربيا وعالميا في قطاع الطيران

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 12 (كونا) -- قال مدير عام (الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي إن الكويت تتطلع إلى المزيد من التعاون بين الدول العربية والمنظمات العالمية في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للجلوي مساء أمس الاحد خلال اختتام الاجتماع ال68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الذي انطلق في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض امس الاول السبت.
وأكد الجلوي الذي ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع أن الكويت كانت وما زالت لها إسهامات واضحة خلال مسيرة عمل المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية.
وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا الاجتماع تأتي لكونها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني مضيفا أن "جدول الأعمال كان حافلا بالمواضيع الخاصة للطيران المدني بشكل عام لاسيما فيما يتعلق بشأن سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران والبيئة".
وناقش الاجتماع المواضيع التي تخص صناعة الطيران المدني العربي على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز العمل العربي المشترك وللاسهام في تنمية وتطوير الطيران المدني العربي.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع التنظيمية والفنية الهامة في مجالات النقل الجوي وأمن الطيران والملاحة والسلامة الجوية وحماية البيئة.(النهاية)
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