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(الطيران المدني): نتطلع إلى المزيد من التعاون عربيا وعالميا في قطاع الطيران

12/4/2023 4:40:58 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 12 (كونا) -- قال مدير عام (الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي إن الكويت تتطلع إلى المزيد من التعاون بين الدول العربية والمنظمات العالمية في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للجلوي مساء أمس الاحد خلال اختتام الاجتماع ال68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الذي انطلق في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض امس الاول السبت.
وأكد الجلوي الذي ترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع أن الكويت كانت وما زالت لها إسهامات واضحة خلال مسيرة عمل المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية.
وأوضح أن مشاركة الكويت في هذا الاجتماع تأتي لكونها عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني مضيفا أن "جدول الأعمال كان حافلا بالمواضيع الخاصة للطيران المدني بشكل عام لاسيما فيما يتعلق بشأن سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران والبيئة".
وناقش الاجتماع المواضيع التي تخص صناعة الطيران المدني العربي على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز العمل العربي المشترك وللاسهام في تنمية وتطوير الطيران المدني العربي.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع التنظيمية والفنية الهامة في مجالات النقل الجوي وأمن الطيران والملاحة والسلامة الجوية وحماية البيئة.(النهاية)

خ ن ش / ح خ ج




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