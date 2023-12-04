-->

Monday, 04 December 2023 04:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الداخلية): ضبط منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي

12/4/2023 4:40:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ضبط منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي وذلك بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي انه بمتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال "من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي".
وأكدت أن الوزارة كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول إليهم مبينة ان رجال الداخلية دائما على يقظة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.
وأوضحت أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة أسفر ذلك عن ضبط المتهمين.
وأضافت ان المتهمين من أرباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية بحوزتهم مؤكدة أنه جار استكمال التحريات حول الواقعة وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.(النهاية)

ح م د / ن و ف




MENAFN04122023000071011013ID1107530258

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث