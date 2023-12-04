(الداخلية): ضبط منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين ضبط منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي وذلك بعد استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة المختصة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي انه بمتابعة حثيثة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال "من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي".
وأكدت أن الوزارة كانت تعمل بصمت لرصد الجناة حتى لا تؤثر على عملية التحري والوصول إليهم مبينة ان رجال الداخلية دائما على يقظة ويقفون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلد والتعدي على حقوق الآخرين.
وأوضحت أنه تم تكثيف عمليات البحث والتحري حول الواقعة وجمع الأدلة ومعرفة تحركات المتهمين وبالاستعانة برجال القوات الخاصة أسفر ذلك عن ضبط المتهمين.
وأضافت ان المتهمين من أرباب السوابق وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية ومبالغ نقدية بحوزتهم مؤكدة أنه جار استكمال التحريات حول الواقعة وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.(النهاية)
ح م د / ن و ف
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