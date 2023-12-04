الجيش الصيني: راقبنا تحركات سفنية حربية أمريكية دخلت مياهنا الاقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 4 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الصيني اليوم الأثنين أنه راقب وتابع تحركات سفنية حربية امريكية دخلت المياه الاقليمية بشكل غير قانوني بالقرب من شعاب (ريناي) المرجانية في جزر (سبراتلي).
وقال المتحدث باسم قيادة المنطقة الجنوبية في جيش التحرير الشعبي الصيني تيان جونلي في بيان صحفي "أن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزر بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها".
وأكد أن القوات البحرية في حالة تأهب دائمة لحماية سيادة الصين واستقلالها وسلامة أراضيها.
وتصر الصين بأن لها سيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية بما في ذلك جزر (سبراتلي) التي تطالب بها الفلبين وتايوان وبروناي وماليزيا وفيتنام.(النهاية)
م ك / ح ع ا ب
MENAFN04122023000071011013ID1107530257
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