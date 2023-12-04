مصر تعلن اطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين إطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة (تيا أكوان) الصينية وذلك لخدمة اهداف التنمية المستدامة لمصر.
وقالت الوكالة المصرية في بيان إن "اطلاق القمر الصناعي من الصين يأتي في اطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الدولتين".
وأضافت أن "القمر (مصر سات 2) يخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية منها استكشاف الثروات المعدنية وتحديد مصادر المياه السطحية ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري".
وأوضحت أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر مشيرا الى نجاح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وأكد البيان أن تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
وأشار إلى أن اطلاق (مصر سات 2) يعد أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري - الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وذكر انها خطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في مصر وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس المصري في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.(النهاية)
ع ف ف / خ ع م
MENAFN04122023000071011013ID1107530255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.