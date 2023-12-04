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مصر تعلن اطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من الصين

12/4/2023 4:40:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 12 (كونا) -- أعلنت وكالة الفضاء المصرية اليوم الاثنين إطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة (تيا أكوان) الصينية وذلك لخدمة اهداف التنمية المستدامة لمصر.
وقالت الوكالة المصرية في بيان إن "اطلاق القمر الصناعي من الصين يأتي في اطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين الدولتين".
وأضافت أن "القمر (مصر سات 2) يخدم أهداف التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية منها استكشاف الثروات المعدنية وتحديد مصادر المياه السطحية ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري".
وأوضحت أن فريقا من مهندسي الوكالة شارك مع فريق من الخبراء الصينيين في كافة مراحل تصميم وتصنيع القمر مشيرا الى نجاح الفريق المصري في تنفيذ أحد مكونات القمر بالكامل وبالتالي يكون لدى مصر أول منتج مصري يطلق في الفضاء.
وأكد البيان أن تم تجميع وتكامل واختبار النماذج المختلفة للقمر الصناعي بمركز التجميع والتكامل والاختبار بوكالة الفضاء المصرية والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.
وأشار إلى أن اطلاق (مصر سات 2) يعد أحد العلامات البارزة في مسيرة التعاون المصري - الصيني الناجح في شتى المجالات خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء.
وذكر انها خطوة مهمة في إطار الرؤية المصرية لتوطين الصناعات المتطورة مثل صناعة الأقمار الصناعية في مصر وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس المصري في تنفيذ أولويات الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.(النهاية)

ع ف ف / خ ع م




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