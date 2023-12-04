الأعيان يقر معدلي تنظيم العمل المهني وضريبة بيع العقار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا) - أقر مجلس الأعيان، القانونين المعدلين لقانوني تنظيم العمل المهني وضريبة بيع العقار، كما وردا من مجلس النواب، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وينظم معدل تنظيم العمل المهني المحلات المهنية وتصنيفها إلى مهن وليس فئات، فيما تخفض تعديلات ضريبة بيع العقار نسبة الضريبة لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، مع استثناء عقود بيع المرابحة من ضريبة بيع العقار.

وأوصى الأعيان الحكومة بإجراء دراسة أثر على إيرادات الخزينة، نتيجة زيادة مدة معاملات البيع اللاحق من خلال عقود بيع المرابحة، وتحديد قيم إدارية عادلة لاحتساب الرسوم تأخذ بعين الاعتبار السعر السوقي الحقيقي للعقارات، إضافة إلى عدم اعتماد الحكومة فرضيات في قراراتها المالية قبل إقرارها من مجلس الأمة، وعدم تحويل التشريعات التي تشكل بمجملها حزمة تشريعية واحدة ذات علاقة في ذات الوقت حتي يتم مناقشتها من قبل مجلس الأمة بصورة متكاملة.

ووافق الأعيان على إنشاء لجنة متخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس، بناءً على مقترح من العين آسيا ياغي، فضلاً عن الموافقة على طلب انضمام العين جمال الخريشة، إلى عضوية لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين، وانضمام العين عاطف الحجايا، إلى عضوية لجان: الزراعة والمياه، والعمل والتنمية الاجتماعية، والطاقة والثروة المعدنية.

وتلا أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة تعيين الدكتور عاطف الحجايا، عضواً في المجلس اعتبارا من 29 تشرين الأول الماضي، كما أدى الحجايا القسم الدستوري أمام الأعيان عملاً باحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي للمجلس.

-- (بترا)

وهـ/أ م/ب ط

04/12/2023 12:06:06