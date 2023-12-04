لاعب المنتخب الوطني أبو زريق يوقع على كشوفات الأهلي الليبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الأول (بترا)- وقع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد ابو زريق المعروف بـ"شرارة"، على كشوفات فريق النادي الأهلي الليبي، للاحتراف في صفوفه لمدة 6 أشهر بعد اجتيازه الفحص الطبي.
وقال المحامي عماد حناينة، الموكل بالدفاع عن اللاعب شرارة في قضية فسخ عقده أخيرا مع نادي الترجي التونسي، إن اللاعب نجح في الرحيل عن الترجي، قبل أن ينضم رسميا أمس لفريق الأهلي الليبي.
وأضاف في تصريح لـ (بترا)، اللاعب محمد ابو زريق، عاد للاحتراف في صفوف الأهلي الليبي لمدة 6 أشهر فقط، حيث سبق له وأن احترف في الفريق خلال عام 2022، قبل أن يغادره لرحلة احتراف أخرى ومن ثم العودة للأهلي، الذي بدا متمسكا بشرارة الموهوب وصاحب المستوى الفني المميز.
--(بترا)
خ خ/أ م
04/12/2023 11:54:42
MENAFN04122023000117011021ID1107530250
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