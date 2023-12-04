لاعب المنتخب الوطني أبو زريق يوقع على كشوفات الأهلي الليبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا)- وقع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد ابو زريق المعروف بـ"شرارة"، على كشوفات فريق النادي الأهلي الليبي، للاحتراف في صفوفه لمدة 6 أشهر بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال المحامي عماد حناينة، الموكل بالدفاع عن اللاعب شرارة في قضية فسخ عقده أخيرا مع نادي الترجي التونسي، إن اللاعب نجح في الرحيل عن الترجي، قبل أن ينضم رسميا أمس لفريق الأهلي الليبي.

وأضاف في تصريح لـ (بترا)، اللاعب محمد ابو زريق، عاد للاحتراف في صفوف الأهلي الليبي لمدة 6 أشهر فقط، حيث سبق له وأن احترف في الفريق خلال عام 2022، قبل أن يغادره لرحلة احتراف أخرى ومن ثم العودة للأهلي، الذي بدا متمسكا بشرارة الموهوب وصاحب المستوى الفني المميز.

--(بترا)

خ خ/أ م

04/12/2023 11:54:42

