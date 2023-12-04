مياهنا: تلاشي مشكلة العكورة في آبار الهيدان بمادبا بنسبة 90%

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 4 كانون الأول(بترا)- أكد مدير إدارة مياهنا في محافظة مادبا المهندس طعمة طاشمان، أن مشكلة العكورة في آبار الهيدان المغذية للمحافظة بعد جريان مياه الأمطار قد تلاشت بعد إنشاء محطة المعالجة بنسبة

90 بالمئة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع طاقتها الإنتاجية إلى 1250 مترا مكعبا في الساعة مع بداية العام المقبل.

وقال المهندس طاشمان لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الاثنين، إن واقع مياه الشرب والصرف الصحي مع بداية موسم الشتاء في أفضل حالاته ولا تخوفات من انقطاع مياه الشرب في المحافظة، مبينا أن حاجة المحافظة تبلغ نحو 1300 متر مكعب في الساعة، وهذه الكمية تسد حاجتها كاملة ولن تشهد مياه المنازل أي انقطاع في المياه.

يذكر أن محافظة مادبا عانت منذ سنوات من انقطاع المياه في فصل الشتاء بسبب عكورة المياه في آبار الهيدان، حيث كانت تمتد العكورة لأسبوعين وأكثر، الأمر الذي كان يخلق أزمة مياه شرب سنوية في فصل الشتاء.

وحول خطوط الصرف الصحي في مادبا أكد طاشمان، أن فرق الإدارة أجرت عملية مسح شاملة من أجل صيانتها وتنظيفها قبل فصل الشتاء، موضحا أن المشكلة تكمن بربط تصريف مياه الأمطار على شبكة الصرف الصحي وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الشبكة في الشتاء.

ودعا المواطنين إلى تجنب ربط مزاريب المياه على خطوط الصرف الصحي لتجنب حدوث اغلاقات بالخطوط، والى عدم رمي مواد صلبة داخل خطوط الصرف الصحي التي تؤدي إلى اغلاقها في الشتاء.

واضاف، أن عملية استبدال خطوط المياه وتأهيل الشبكات مستمرة على مدار العام بكلفة تصل إلى 700 الف دينار لتحسين شبكات المياه وتقليل نسبة الفاقد منها.

--(بترا)

ج ب/ أ أ / س س

04/12/2023 11:59:08