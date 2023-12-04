الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 44 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وأريحا والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.

وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على عشرة دونمات زراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبو كليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.

--(بترا)

م ف /اص/ ف ج

04/12/2023 11:07:24