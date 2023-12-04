الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 44 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وأريحا والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.
وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على عشرة دونمات زراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبو كليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.
--(بترا)
م ف /اص/ ف ج
04/12/2023 11:07:24
MENAFN04122023000117011021ID1107530248
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.