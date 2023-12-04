-->

Monday, 04 December 2023 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا

12/4/2023 4:40:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 كانون الأول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 44 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
وقال نادي الاسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وأريحا والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين.
وعلى صعيد متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم على عشرة دونمات زراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة نحالين غربي مدينة بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، في بيان، إن قوات الاحتلال استولت على أراضٍ في حوضي رقم (3) بمنطقة ظهر المطرسية، و(4) بمنطقة أبو كليبة، جنوب غرب نحالين، بمحاذاة مستعمرة "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين لأغراض استيطانية توسعية وعنصرية.
--(بترا)
م ف /اص/ ف ج
04/12/2023 11:07:24

MENAFN04122023000117011021ID1107530248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث