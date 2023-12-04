حملة لضبط وإزالة المخالفات في مدينة البترا الأثرية

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 4 كانون الأول (بترا) -نفذت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية اليوم الاثنين، حملة لضبط وإزالة المخالفات داخل الموقع الأثري، ووقف الاستخدام الخاطئ وغير القانوني للمعالم الأثرية، وإنهاء الإعتداءات عليها.

وجاءت الحملة، بحسب بيان صحفي للسلطة، في إطار حرصها على إنفاذ القانون، وسعيها المستمر للحفاظ على خصوصية وأهمية الموقع الأثري، وتوفير خدمات سياحية متميزة تليق بزوار البترا وسمعتها العالمية؛ ما يسهم في إحداث تنمية سياحية واقتصادية مستدامة في المنطقة والمجتمعات المحلية، وضمان أمن وسلامة الزوار.

وأكد البيان، أن الحملة تأتي تنفيذا لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وقانون الآثار العامة، والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتي فوضت السلطة صلاحية تنفيذها بموجب أحكام قانونها الساري، وخاصة ضمن حدود محمية البترا الأثرية، والتي أدرجتها منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985، وداخل مدينة البترا التي أصبحت عام 2007 إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

وجرى خلال الحملة تحرير عدد من المخالفات من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية الأثرية في سلطة إقليم البترا، وتحويل مرتكبيها للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأوضحت سلطة الإقليم في بيانها أن طلبات التنفيذ القضائي بحق بعض المخالفين، بلغت حوالي 90 طلبا منذ عام 2019، مؤكدة في هذا الإطار حرصها على العمل بتشاركية مع الجهات المعنية لانفاذ سيادة القانون وأحكامه على الجميع، وضمان عدم تهرب المخالفين من أحكامه.

وأكدت السلطة استمرارها بالعمل على توسيع شريحة المستفيدين من العملية السياحية في المنطقة، من خلال تنظيم النشاطات الاقتصادية، وتنفيذ وتنويع البرامج السياحية داخل المحمية الأثرية، وضمن حدود الإقليم، ما يسهم في إثراء تجربة الزائر، وجذب المزيد من السياح.

--(بترا)

ف ج

04/12/2023 10:58:37