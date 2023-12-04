مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 4 كانون أول (بترا) - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وأقدموا على النفخ في "البوق" في سوق القطانين بالبدة القديمة من المدينة المقدسة المحتلة، وسط تشديد شرطة الاحتلال الاسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين والشبان من دخوله لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

-- (بترا)

م ف/اص/ب ط

04/12/2023 10:47:29