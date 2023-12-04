ارتفاع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال إلى 120

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 4 كانون الأول (بترا) - ارتفع عدد الشركات الأردنية المسجلة في مركز قطر للمال، إلى نحو 120 شركة حتى نهاية الشهر الماضي، حيث كان عددها لا يزيد عن 100 شركة في نهاية العام 2022.

ويغطي نشاط الشركات الأردنية العاملة تحت مظلة المركز وفقا لما أورده موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية، فيما يتركز معظمها على قطاعات الخدمات والتكنولوجيا المالية والبنوك والصيرفة وإدارة الأموال والادخار والاستثمار، وتقنية المعلومات وقطاع الضيافة والخدمات المهنية والإدارية، والخدمات العامة والتجارة والاستيراد والتصدير، والصناعات الصغيرة وحلول الشركات.

ويعد مركز قطر للمال، أحد أكبر المراكز المالية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم الأصول التي يديرها حاليا 120 مليار ريال (32.9 مليار دولار).

وتتميز الشركات الأردنية المسجلة لديه بحضور قوي ونمو متواصل، حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعد قطر في عدد الشركات العاملة تحت مظلته.

وتستفيد الشركات الأردنية وغيرها من شركات مركز قطر للمال، من مجموعة واسعة من الامتيازات والحوافز التشجيعية التي يوفرها كالتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، ومنصة إلكترونية واحدة لاستكمال إجراءات الترخيص والتسجيل التجاري والتأشيرات والجوازات، ومعدل ضريبة تنافسي للشركات بنسبة 10 بالمئة على الأرباح المحققة من مصادر محلية، وبيئة ضريبية منافسة تخضع لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

كما يوفر إمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج بدون ضريبة، وبيئة تشغيلية تتسم بالشفافية ما يسهل الوصول إليها، إضافة إلى مركز خاص لتسوية النزاعات الإدارية معتمد من قبل منظمة العمل الدولية، وإمكانية التداول بأي عملة وتسهيل إجراءات التأشيرات والتوظيف.

وتضم منصة المركز اليوم، قرابة 1900 شركة محلية وعالمية تعمل في العديد من القطاعات المالية والتجارية، وتضم هذه الشركات ما يزيد على 12 ألف موظف وعامل.

وتتركز أنشطة هذه الشركات في قطاعات متنوعة من ضمنها الصحة والتعليم، استثمار الأموال، الإعلام، الرياضة، التجزئة، الخدمات اللوجستية، إضافة إلى الخدمات الرقمية والتمويل والعقارات والطاقة.

-- (بترا)

م ف/أ م/ب ط

04/12/2023 10:20:26