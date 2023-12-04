بدء فعاليات ورشة مشاركة الشباب في عمل الشرطة المجتمعية بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 4 كانون الاول (بترا) – بدأت اليوم الاثنين، في مديرية شباب الكرك فعاليات ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في عمل الشرطة المجتمعية" بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية بمركز أمن المدينة بمشاركة 26 شابا وشابة من مركز شابات الكرك .
وأكد مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، مبدأ التشاركية ما بين جهاز الأمن العام ووزارة الشباب استمرارا لنهج التواصل الدائم مع الشباب في المجالات جميعها، من خلال عقد المحاضرات والورشات التوعوية والتثقيفية في جميع المجالات الأمنية والمجتمعية وتوضيح دور وواجبات الأمن العام والتي تهم جميع شرائح المجتمع.
وأشار رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الجنوب محمد الفناطسة، إلى أن الجهاز الأمني على استعداد تام للتعاون مع الشباب في كل المجالات لتلمس مشاكلهم واحتياجاتهم المجتمعية، مؤكدا ضرورة عقد مثل هذه الدورات التي تعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بدور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وبينت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، أن هدف الورشة تعزيز تمثيل الشباب وإدماجهم في عمليات ومنظومات الشرطة المجتمعية ومجلس الأمن المحلية، بالإضافة إلى تطبيق نموذج AIDA فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية.
وأضافت أن الورشة التي ستستمر لمدة 4 أيام، ستزود الشباب بمجموعة من المعارف والمهارات التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم.
--(بترا)
ع ج/أ م/س س
04/12/2023 10:12:45
MENAFN04122023000117011021ID1107530244
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