بدء فعاليات ورشة مشاركة الشباب في عمل الشرطة المجتمعية بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 4 كانون الاول (بترا) – بدأت اليوم الاثنين، في مديرية شباب الكرك فعاليات ورشة عمل بعنوان "مشاركة الشباب في عمل الشرطة المجتمعية" بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية بمركز أمن المدينة بمشاركة 26 شابا وشابة من مركز شابات الكرك .

وأكد مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، مبدأ التشاركية ما بين جهاز الأمن العام ووزارة الشباب استمرارا لنهج التواصل الدائم مع الشباب في المجالات جميعها، من خلال عقد المحاضرات والورشات التوعوية والتثقيفية في جميع المجالات الأمنية والمجتمعية وتوضيح دور وواجبات الأمن العام والتي تهم جميع شرائح المجتمع.

وأشار رئيس قسم الشرطة المجتمعية لإقليم الجنوب محمد الفناطسة، إلى أن الجهاز الأمني على استعداد تام للتعاون مع الشباب في كل المجالات لتلمس مشاكلهم واحتياجاتهم المجتمعية، مؤكدا ضرورة عقد مثل هذه الدورات التي تعمل على تثقيف وتوعية المجتمع بدور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وبينت رئيسة قسم الإعلام والاتصال في مديرية شباب الكرك الدكتورة ثروت المعاقبة، أن هدف الورشة تعزيز تمثيل الشباب وإدماجهم في عمليات ومنظومات الشرطة المجتمعية ومجلس الأمن المحلية، بالإضافة إلى تطبيق نموذج AIDA فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية.

وأضافت أن الورشة التي ستستمر لمدة 4 أيام، ستزود الشباب بمجموعة من المعارف والمهارات التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم.

--(بترا)

ع ج/أ م/س س

04/12/2023 10:12:45