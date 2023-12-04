اليونيسف: خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 4 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إلدر، الليلة الماضية إن أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال.
وأضاف إلدر في منشور على حساب المنظمة عبر منصة "إكس" "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".
وكان إلدر قد وصف في مقابلة مع "سي إن إن"في وقت سابق أمس الأحد، حالة اليأس لدى الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات غزة، قائلًا: "هناك ذعر بين الناس لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبًا".
وقال إلدر "يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة "أ" إلى النقطة "ب". إنها مثل لعبة الشطرنج، إلا أنها تنتهي بموت الأطفال. إنها ليست لعبة بالنسبة لهم".
وأضاف: "يجب على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الأمر. لقد وصلنا إلى 6 آلاف طفل قتلوا، وأكثر الآن. ليس هناك شك في أن بعض الأطفال الذين رأيتهم هذا الصباح، بسبب شدة جراحهم، فإنهم لن يتمكنوا من الصمود لباقي اليوم".
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
04/12/2023 10:03:59
MENAFN04122023000117011021ID1107530243
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