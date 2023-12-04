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اليونيسف: خسائر فادحة في صفوف أطفال غزة

12/4/2023 4:40:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الأول (بترا)- قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف جيمس إلدر، الليلة الماضية إن أسوأ قصف في الحرب يجري حاليا في جنوب قطاع غزة، ونرى خسائر فادحة في صفوف الأطفال.
وأضاف إلدر في منشور على حساب المنظمة عبر منصة "إكس" "لدينا إنذار أخير لإنقاذ أطفال غزة وضميرنا الجماعي".
وكان إلدر قد وصف في مقابلة مع "سي إن إن"في وقت سابق أمس الأحد، حالة اليأس لدى الأسر والأطفال الفلسطينيين في أحد مستشفيات غزة، قائلًا: "هناك ذعر بين الناس لا يعرفون إلى أين يذهبون، إنهم في حالة ذهول تقريبًا".
وقال إلدر "يُطلب من الناس أن ينتقلوا من النقطة "أ" إلى النقطة "ب". إنها مثل لعبة الشطرنج، إلا أنها تنتهي بموت الأطفال. إنها ليست لعبة بالنسبة لهم".
وأضاف: "يجب على العالم الآن أن يدرك حجم هذا الأمر. لقد وصلنا إلى 6 آلاف طفل قتلوا، وأكثر الآن. ليس هناك شك في أن بعض الأطفال الذين رأيتهم هذا الصباح، بسبب شدة جراحهم، فإنهم لن يتمكنوا من الصمود لباقي اليوم".
--(بترا)
رصد/أغ/اص / س س
04/12/2023 10:03:59

MENAFN04122023000117011021ID1107530243

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