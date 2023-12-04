استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 4 كانون الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

‎وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

04/12/2023 10:03:00