استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال بمدينة قلقيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 4 كانون الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات خاصة إسرائيلية "مستعربين" أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة، ومنعت إسعافهما، وقامت باعتقالهما، ليعلن فيما بعد عن استشهادهما واحتجاز جثمانيهما.
كما أصيب شابان بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية، تم نقلهما إلى مستشفى قلقيلية لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
04/12/2023 10:03:00
MENAFN04122023000117011021ID1107530242
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.