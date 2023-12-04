النفط يرتفع 0.4 % مدعوما بنمو الطلب العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا)-ارتفعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مع عودة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط للظهور، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات من المنطقة، لكن حالة الغموض بشأن الخفض الطوعي للإنتاج من قبل أوبك+ ونمو الطلب العالمي على الوقود يلقي بظلاله على النظرة المستقبلية للقطاع.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 79.16 دولار للبرميل' في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتًا، أو 0.4 بالمئة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

04/12/2023 09:22:51