الاحتلال يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الأول (بترا) - يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي، حيث استهدف صباح اليوم الاثنين، ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، ما أدى لإستشهاد 3 من عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين.

وشنت قوات الاحتلال غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، وسط مناشدات دولية بضرورة وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين.

وكثف الاحتلال غاراته بقصف مدفعي متواصل على أحياء الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد طفل.

وعلى صعيد متصل، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى كمال عدوان، حيث استشهد فلسطينيون، وأصيب آخرون، الليلة الماضية.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان يعد انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويدلل على وجود خطة إسرائيلية متكاملة ومتعمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي، بما فيها مباني المستشفيات.

وقال المكتب في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفى في غزة وشمالها بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وحاول اغتيال العديد من الأطباء، كما اعتقل 35 طبيباً على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

وطالب المجتمع الدولي والولايات المتحدة بوقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة، كون ذلك جريمة حرب منظمة يعاقب عليها القانون الدولي وتجرمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعد مشاركة فاعلة فيها.

وتحدثت مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة شهيد داخل وأمام مستشفى كمال عدوان لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية، حيث وصل إلى المستشفى 99 شهيدا منذ صباح أمس الأحد.

وتسبب الاستهداف لبوابة المستشفى، بارتقاء عدد من الشهداء، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبا للأمان.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.

وخلال الساعات الماضية شنت قوات الاحتلال غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر فلسطينية إن 26 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين يعودان لعائلة الهمص داخل مخيم يبنا، ولعائلة البواب خلف المعصرة في حي الجنينة، في رفح، جنوبي القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية العديد من المجازر في جميع مدن قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل الفلسطينيين الآمنين بدون سابق إنذار، ويأتي هذا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 15523 شهيدا، و 41316 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي، حتى فجر اليوم الأحد، أغلبهم من الأطفال والنساء.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

04/12/2023 09:17:25