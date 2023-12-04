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إخماد حريق بساحة إطارات مستعملة في عمان

12/4/2023 4:40:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 4 كانون الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن طواقم الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، تمكنت من إخماد حريق ساحة خارجية تحتوي على اطارات مستعملة بمساحة إجمالية بلغت ألف متر مربع، واحتوت مركبة محملة بالإطارات في منطقة أبو علندا.
واوضح أن طواقم الإطفاء المتخصصة والتي تم إسنادها من دفاع مدني الزرقاء وقوات الدرك، بذلت جهوداً كبيرة ومضنية في عمليات مكافحة الحريق والتي مكنتهم من السيطرة عليه ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات بالأرواح، مشيراً إلى أنه تم فتح فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق.
-- (بترا )
ل م / س س
04/12/2023 09:11:12

MENAFN04122023000117011021ID1107530239

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