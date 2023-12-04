الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة
التاريخ
12/4/2023 4:40:05 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبريه، أكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 401، منذ بدء معركة طوفان الأقصى.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
04/12/2023 09:01:07
MENAFN04122023000117011021ID1107530237
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