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الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة

12/4/2023 4:40:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبريه، أكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 401، منذ بدء معركة طوفان الأقصى.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
04/12/2023 09:01:07

MENAFN04122023000117011021ID1107530237

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