الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الأول (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبريه، أكد متحدث باسم الجيش الاسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في المعارك الدائرة وسط وشمال قطاع غزة.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 401، منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

-- (بترا)

رصد/اغ/اص/ب ط

04/12/2023 09:01:07