تقرير أممي: جيش الاحتلال يصاحب المستوطنين عند تنفيذ هجماتهم ضد الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الأول (بترا) - أفاد تقرير أممي، اليوم الاثنين، إلى أن عنف المستوطنين في تزايد مستمر، موضحا أن جيش الاحتلال يصاحب المستوطنين عند تنفيذ هجماتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار التقرير الذي يصدر يوميا عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، الى استشهاد فلسطيني يوم السبت إما برصاص القوات الإسرائيلية أو برصاص المستوطنين، فيما أصيب ثلاثة آخرون خلال هجوم شنه مستوطنون في بلدة قراوة بني حسن (سلفيت).

وفي التفاصيل، قال التقرير "وصل مستوطنون مسلحون، يرافقهم جنود الاحتلال، إلى مشارف القرية، ورشقوا الحجارة والزجاجات الحارقة، وأطلقوا النار تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إحراق أحدها وإلحاق أضرار بأخرى".

وجاء في التقرير "رشق مستوطنون برفقة القوات الإسرائيلية الحجارة على منازل ومركبات فلسطينية في قرية مادما بنابلس، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبتين على الأقل ومنزل واحد، وإشعال النار في مركبة أخرى".

وفي قرية ياسوف (سلفيت)، هاجم المستوطنون الإسرائيليون عائلات فلسطينية تقطف الزيتون، وفتحوا النار ورشقوا الحجارة على مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، وخربوا أربع مركبات.

وفي قرية قصرة (نابلس)، اعتدى المستوطنون الإسرائيليون جسديًا على ثلاثة مزارعين وقاموا، بحسب التقرير، بتخريب 50 شجرة زيتون.

ومنذ السابع من تشرين الأول، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 308 هجمات قام بها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

وفي نفس الفترة، تم تهجير ما لا يقل عن 143 أسرة فلسطينية تضم 1014 شخصًا، من بينهم 388 طفلاً، وسط عنف المستوطنين.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس ما أسمته "عملية" في مدينة قلقيلية، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بينها وبين الفلسطينيين، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل فلسطيني، من المارة، على ظهره ما أدى الى استشهاده.

ومنذ 7 تشرين الأول، استشهد 246 فلسطينيًا، من بينهم 65 طفلاً، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية على يد قوات الاحتلال فيما أصيب 3279 فلسطينيًا، من بينهم 520 طفلاً على الأقل، بجروح مختلفة.

-- (بترا)

م د/اص/ب ط

04/12/2023 08:06:38